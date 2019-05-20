Крупнейший пожар высшей категории сложности произошел на лесопилке в Томске

Днем понедельника, 20 мая, на промплощадке Томской деревообрабатывающей компании произошел пожар, который стал крупнейшим за последнее время на территории региона. Безжалостное пламя уничтожило кубометры леса-кругляка, пиломатериалов и отходов лесопиления. По информации главы регионального МЧС Олеаг Еременко, общая площадь горения составила около 2-х тысяч квадратных метров.

Сообщение о возгорании в районе 2-го поселка ЛПК поступило на пульт службы пожаротушения около 15.30 часов. Как утверждали очевидцы происшествия, первоначально загорелось предприятие, где обрабатывался древесный уголь, а позже по причине сильного ветра, порывы которого достигали метров в секунду, пламя распространилось на территорию лесопилки. Загорелись склады, а далее – вся территория.

Пожару был присвоен 4-й ранг сложности, в ликвидации огня приняли участие 63 сотрудника и 24 единицы техники регионального Управления МЧС.

Место происшествия. Фото: ГУ МЧС по То

Огненную стихию усмиряли «всем миром»: силам МЧС активно помогала мэрия, которая прислала в помощь профессиональным огнеборцам семь поливомоечных машин и две автоцистерны.

Локализовать пожар удалось только через 3 часа, далее началась проливка территории до окончания тления. Работы, по прогнозам, продлятся до утра вторника.

К счастью, в огне не пострадали люди, однако, материальный ущерб владельцам пострадавшего производства пока трудно оценить – он огромен. Стоимость только одного из поврежденных станков превышает 2,5 миллионов рублей.