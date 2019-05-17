2019-05-17T08:13:26+03:00
Недвижимость

Томский адвокат хочет восстановить старинную усадьбу в центре города

Мужчина признался, что всегда увлекался исторической архитектурой
Татьяна Щукина
Поделиться:
Так выглядит дом на ул. Свердлова сейчас. Фото: admin.tomsk.ruТак выглядит дом на ул. Свердлова сейчас. Фото: admin.tomsk.ru
Изменить размер текста:

Мэрия Томска сообщила о передаче первого каменного здания в аренду по программе «Аренда за рубль». Одноэтажный дом расположен в исторической зоне «Болото» между Воскресенской горой и речкой Ушайкой. Восстановлением полуразрушенного здания на ул. Свердлова, 4 пожелал заняться томич, занимающийся частной адвокатской практикой. По его признанию, его всегда интересовала старинная архитектура, а с вышеупомянутым домом у него связаны ностальгические переживания.

«Мне этот дом всегда нравился, неподалеку живут мои родственники, и я часто ходил мимо, дом по-своему уникальный в этом районе. Я много слышал о проекте «Аренда за рубль» и даже присматривался к другим домам, но когда узнал, что именно этот дом будет выставлен на аукцион, сразу нацелился на него и сейчас с интересом включился в реализацию проекта», - рассказал адвокат.

Как пояснили в горадминистрации Томска, за основу реставрации будет взят проект, дипломированный на международном конкурсе XXVII международного смотра-конкурса лучших магистерских диссертаций по архитектуре, дизайну и искусству (г. Волгоград). Автором проекта является выпускник Томского архитектурно-строительного университета Антон Хамматов. Свою работу он выполнил в 2018 году на основе фото и других На основе архивных материалов 1932 года.

Вид здания по проекту архитектора Хамматова. Фото: admin.tomsk.ru

Вид здания по проекту архитектора Хамматова. Фото: admin.tomsk.ru

Проектно-сметную документацию на восстановление памятника архитектуры планируется подготовить в течение 2-х лет. По словам архитектора, фундамент и стены дома хорошо сохранились, а вот кровля разрушена. Внутреннюю планировку здания арендатор намерен сохранить в первоначальном виде.

Для справки:

Программа «Аренда за рубль» инициирована мэром Томска Иваном Кляйном и действует с сентября 2016 года. В ее рамках инвесторам предлагается за свой счет отремонтировать старинные дома, а взамен получить здание в аренду на 49 лет по льготной цене. Льготы по арендной плате устанавливаются поэтапно – на само здание и на земельный участок, на котором оно расположено. С момента заключения договора аренды инвестору предоставляется первая льгота по земле. Аренда земельного участка сокращается в тысячу раз сроком на два года. После разработки проектной документации стоимость аренды сокращается в десять раз, а льготы по земле продляются ещё на два года. После выполнения ремонтных работ, льготы по земле распространяются на весь оставшийся срок аренды, а за аренду здания инвестор платит 1 рубль в год.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Читайте также
Новости 24
В Томске пройдет «Зеленый марафон»
Пожар в доме на Сибирской стал причиной вечерней пробки в Томске
Томичам на Каштаке за долги отключили электричество и воду
Автобус слетел с дороги в кювет под Томском, пострадал водитель
Православная книжная выставка открылась в Томске
Новые низкопольные автобусы вышли на маршруты по Томску
В Томской области пройдет праздник «Золотая береста»
В субботу в центре Томска будет перекрыто движение на нескольких участках
В томском аэропорту построят новый терминал и увеличат площадь на 5000 квадратов
Директор томской строительной фирмы похитил деньги у 17 дольщиков
Жителей Советского района Томска предупреждают об отключении воды в мае
Водитель и пассажир «Нивы» едва не погибли в ДТП под Томском
Томская область на 4-м месте по заболеваемости клещевым энцефалитом
Студентов томского политеха эвакуировали из-за подозрительного предмета
Мэрия Томска расторгла договор с перевозчиком по маршруту № 38
Движение на участке АРЗа в Томске ограничат на два дня
Сегодня в Томске открылся форум новых решений U-NOVUS-2019
Мошенники, переодетые в форму МЧС, обманывают томичей
В новом сезоне «Битвы экстрасенсов» могут появиться маги из Томска
Маршрутку №5 вернут томичам по распоряжению мэра
Томичи приготовили торты с героями «Игры престолов»
Томские ученые создали «умную» теплицу
Вместо томичей землю будут пахать беспилотники
Томич украл зимнюю резину с припаркованного автомобиля
На кинофестивале «Бронзовый витязь» томичи смогут увидеть 50 фильмов
Сотрудники томской Росгвардии проверили владельцев оружия
Томич обманул государственный банк на 75 млн рублей
В Томске пройдет День двойняшек