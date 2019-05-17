Томский адвокат хочет восстановить старинную усадьбу в центре города

Мэрия Томска сообщила о передаче первого каменного здания в аренду по программе «Аренда за рубль». Одноэтажный дом расположен в исторической зоне «Болото» между Воскресенской горой и речкой Ушайкой. Восстановлением полуразрушенного здания на ул. Свердлова, 4 пожелал заняться томич, занимающийся частной адвокатской практикой. По его признанию, его всегда интересовала старинная архитектура, а с вышеупомянутым домом у него связаны ностальгические переживания.

«Мне этот дом всегда нравился, неподалеку живут мои родственники, и я часто ходил мимо, дом по-своему уникальный в этом районе. Я много слышал о проекте «Аренда за рубль» и даже присматривался к другим домам, но когда узнал, что именно этот дом будет выставлен на аукцион, сразу нацелился на него и сейчас с интересом включился в реализацию проекта», - рассказал адвокат.

Как пояснили в горадминистрации Томска, за основу реставрации будет взят проект, дипломированный на международном конкурсе XXVII международного смотра-конкурса лучших магистерских диссертаций по архитектуре, дизайну и искусству (г. Волгоград). Автором проекта является выпускник Томского архитектурно-строительного университета Антон Хамматов. Свою работу он выполнил в 2018 году на основе фото и других На основе архивных материалов 1932 года.

Вид здания по проекту архитектора Хамматова. Фото: admin.tomsk.ru

Проектно-сметную документацию на восстановление памятника архитектуры планируется подготовить в течение 2-х лет. По словам архитектора, фундамент и стены дома хорошо сохранились, а вот кровля разрушена. Внутреннюю планировку здания арендатор намерен сохранить в первоначальном виде.

Для справки:

Программа «Аренда за рубль» инициирована мэром Томска Иваном Кляйном и действует с сентября 2016 года. В ее рамках инвесторам предлагается за свой счет отремонтировать старинные дома, а взамен получить здание в аренду на 49 лет по льготной цене. Льготы по арендной плате устанавливаются поэтапно – на само здание и на земельный участок, на котором оно расположено. С момента заключения договора аренды инвестору предоставляется первая льгота по земле. Аренда земельного участка сокращается в тысячу раз сроком на два года. После разработки проектной документации стоимость аренды сокращается в десять раз, а льготы по земле продляются ещё на два года. После выполнения ремонтных работ, льготы по земле распространяются на весь оставшийся срок аренды, а за аренду здания инвестор платит 1 рубль в год.