Томичи, руки прочь от первоцветов!

Департамент природных ресурсов и охраны окружающей среды Томской области предупредил об административной ответственности лиц, которые намерены собирать первоцветы. Инспекторы ведомства намерены проверять точки возможной продажи лесных цветов и наказывать виновных в их сборе. Защитники природы объясняют строгость в отношении сборщиков первоцветов тем, что многие из них занесены в Красную книгу растения.

«К таким видам в Томской области относятся кандык сибирский, первоцвет крупночашечный, венерин башмачок крупноцветковый, венерин башмачок настоящий, бруннера сибирская. Все эти цветы встречаются в окрестностях города Томска, и многие жители, не зная о том, что срывать их запрещено, могут собирать их в букеты. Следует помнить, что они являются редкими или находящимися под угрозой исчезновения, и срывать их запрещено, - - отметила начальник отдела кадастра особо охраняемых территорий ОГБУ «Облкомприрода» Татьяна Черникова.

Сбор, приобретение, продажа либо пересылка «краснокнижных» первоцветов подпадает под действие ст. 8.35 Кодекса об административных правонарушениях Российской Федерации и влечет наложение административного штрафа на граждан в размере от 2500 до 5000 рублей с конфискацией растений.