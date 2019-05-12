Микроавтобус сбил 11-летнюю девочку на пешеходном переходе в Томске

Родственники школьницы, пострадавшей в дорожно-транспортном происшествии, ищут очевидцев ДТП, произошедшего 11 мая примерно с 15-16 часов на пешеходном переходе на остановке «3-й микрорайон».

«Жёлтый микроавтобус сбил 11-летнюю девочку, переходящую дорогу с велосипедом. Ребёнок жив, очень сильно напуган», - сообщила семья ребенка в паблике «Регион-70». Родные школьницы уточнили, что при ударе машины она упала, ударилась и порвала брюки, однако сумела подняться сама. Из-за сильного испуга девочка только через день рассказала родителям, что произошло на дороге. Сейчас она жалуется на боль в спине.

Бабушка девочки отметила, что «она не была в наушниках и переходила дорогу по всем правилам и видела, что машина во втором ряду тормозит! Виноват водитель, который несется во всю мощь на пешеходном переходе! Повезло, что перед внучкой шёл мужчина, вот водитель и затормозил, а потом опять дал газу! Если бы не этот мужчина, то внучку могли бы сбить на полном ходу!». По словам ребенка, ГИБДД водитель не вызвал, как и "скорую". Из этой машины вышла женщина, спросила у девочки как дела, после чего села и уехала.

Участник дискуссии, представившийся отцом школьницы, заявил, что ему удалось узнать номер микроавтобуса.

«Водитель, если ты считаешь этот пост, напиши автору и извинись. Гос номер ваш известен 373, буквы тоже известны и регион 30», - написал он.

В процессе обсуждения ДТП нашлась и очевидица происшествия.

«Произошло на моих глазах. Учебный автомобиль остановился у пешеходного перехода в правой полосе, что бы пропустить девочку с велосипедом. Она не ехала, не бежала, а шла. Желтый микроавтобус, двигаясь по соседней полосе, не счел необходимым остановиться. Девочка из-за учебного автомобиля могла и не увидеть микроавтобус. А тот был ОБЯЗАН остановиться и убедиться в безопасности», - написала женщина.

Поскольку участники паблика самостоятельно за пару часов провели расследование, то они определили и меру наказания водителя микроавтобуса.

«Надо в суд на водителя подавать за неоказание помощи и не оформление ДТП + покинули место происшествие. Ну лишение прав на 1, 5 года, штраф и моральный ущерб».