2019-05-11T06:24:32+03:00
Общество

45 садоводов Томской области оштрафованы за сжигание мусора и травы

Сумма штрафа за костры на приусадебных участках колеблется от 2 до 4 тысяч рублей
Татьяна Щукина
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Сжигание в бочках – сейчас тоже нарушение. Фото: ГУ МЧС по ТОСжигание в бочках – сейчас тоже нарушение. Фото: ГУ МЧС по ТО
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В течение майских праздников десятки томских дачников были привлечены к административной ответственности за нарушение требований пожарной безопасности. Любители садоводства были «пойманы на горячем» патрульными группами из числа представителей МЧС, полиции, районных администраций и волонтеров Россоюзспаса, которые провели рейды на территории 67 садовых обществ. За разжигание костров в условиях действующего особого противопожарного режима садоводам грозит штраф в размере от 2 до 4 тысяч рублей.

«Обстановка с пожарами от разведенных костров и пущенных палов остается напряженной. Только за прошедшие сутки подразделения пожарной охраны совершили 23 выезда на ликвидацию палов, а всего с начала пожароопасного периода – 318 выездов. Общая площадь возгорания сухой растительности составила 530 га», - пояснили строгость в отношении дачников специалисты Главного управления МЧС по Томской области.

Пожарные и волонтеры усилили профилактическую работу в садовых обществах.

«Ежедневно проводится патрулирование, выявление и пресечение фактов сжигания мусора и травы на приусадебных участках. В ходе рейдов дачникам вручают памятки, разъясняют требования пожарной безопасности, которые необходимо соблюдать на садовом участке», - отметили в ведомстве.

Незнание закона не освобождает от ответственности. Фото: ГУ МЧС по ТО

Незнание закона не освобождает от ответственности. Фото: ГУ МЧС по ТО

Напомним, что на территории семи муниципальных образований до 15 мая действует особый противопожарный режим. В г. Томске, Томском, Шегарском, Кожевниковском, Асиновском, Зырянском и Первомайском районах категорически запрещено разводить огонь и проводить любые пожароопасные работы.

В случае возникновения пожара необходимо звонить в пожарно-спасательную службу МЧС России по телефону 101.

О возгораниях в лесу можно сообщить на «прямую линию» лесной охраны по телефону 8-800-100-94-00.

ИСТОЧНИК KP.RU

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