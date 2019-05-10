Ансамбль из полицейских спел жителям Томска в День победы

Артисты в погонах выступили на главных концертных площадках Томска в праздник 9 Мая. Твоим творчеством горожан порадовал вокально-инструментальный ансамбль УМВД России по Томской области «Импульс». Сотрудники органов внутренних дел УМВД пели со сцен в Лагерном саду и в Сквере студенческих отрядов. в исполнении артистов прозвучали стихи и военно-патриотические композиции.

Стражи порядка из ВИА «Импульс» отработали на сцене с полной самоотдачей. Фото: УМВД по ТО

«Горожане, услышав музыку, с интересом подходили и оставались до конца программы, аплодировали артистам и с удовольствием подпевали так хорошо знакомые мелодии», - с гордостью рассказали об успехах своих вокально одаренных коллег в пресс-службе ведомства.

Отметим, что попеть песни военных лет жители Томска могли не только с полицейскими, но и с «гражданскими» артистами - уже в третий раз на площади Новособорной прошла акция «Песни Победы».

Главное коллективное пение состоялось на пл. Новособорной. Фото: мэрия Томска

В рамках акции «Песни Победы» прозвучали знаменитые советские песни, написанные в годы войны: «Катюша», «Вечер на рейде», «Пора в путь дорогу», а финальным аккордом стала знаковая для общенародного праздника композиция – «День Победы», - сообщили в мэрии Томска, уточнив, что для удобства поющих тексты песен появлялись на большом экране возле главной сцены.«Профессиональные и любительские коллективы города – всего около 200 человек, вместе с томичами и гостями города спели любимые военные песни.