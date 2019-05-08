Как пройдёт 9 Мая в Томске

В День Победы в нашем городе традиционно будет насыщенная культурно-развлекательная программа. К выступлениям привлечены практически все творческие коллективы, а учреждения культуры подготовили интересные задания и активности для горожан. Обо всем по порядку.

- 08.30 легкоатлетический пробег "Миля мира", в котором могут поучаствовать все желающие: томичи и гости города.

- 09.45 – возложение цветов к мемориалу в Лагерном саду – в нем примут участие ветераны и официальные лица города и области.

- праздничный митинг начнется 11.00 на площади Новособорной – завершится он парадом и шествием "Бессмертного полка".

- 13.30 – на площади Новособорной начнут работу тематические выставки, конкурсы и мастер-классы, посвященные истории Победы в Томске (подробности в инфографике РИА Томск).

- с 14.00 до 16.00 музыкальные и творческие коллективы будут выступать для томичей на Белом озере, у ОДНТ "Авангард", в сквере имени Г. Ворошилова, в сквере ССО, в Академгородке.

- Завершится День Победы праздничным салютом в Лагерном Саду в 22:45.