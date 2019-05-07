Группа 5sta family выступит для студентов Томска в честь Дня радио

Во вторник, 7 мая, в Томске состоится традиционное празднование Дня радио, которое уже 33 года проводится по инициативе Томского госуниверситета систем управления и радиоэлектроники. В честь профессионального праздника в городе пройдет фестиваль «РадиоBOOM» с разнообразной программой. Главными мероприятиями станут массовое шествие по улицам города, выброс старой техники из окон общежития ТУСУРа (в знак технического прогресса) и веселый концерт для студентов вуза с поздравлениями высоких гостей во Дворце зрелищ и спорта.

Участники праздника отправятся в колонне по городу в 18 часов от общежития №6 ТУСУРа и затем вернуться сюда же спустя полтора часа, чтобы насладиться классической «фишкой» праздника - выбросом из окон телевизоров и прочего радиотехнической утвари, вышедшей в утиль.

«В 2019 году масштабное шествие пройдёт по стандартному маршруту: ул. Лыткина, 8 (общежитие № 6) – ул. Лыткина – ул. Нахимова – ул. Советская – ул. Учебная – ул. Вершинина – ул. Нахимова – ул. Лыткина – Лыткина, 8 (общежитие № 6). В праздничных колоннах пройдут студенты, преподаватели и сотрудники университета, выпускники и томские школьники. В ярком и зрелищном мероприятии ежегодно участвуют более двух тысяч человек», сообщила пресс-служба вуза.

Концерт с участием специально приглашенной из Москвы группы 5sta family (из нее вышла певица Юлианна Карулова) начнется в 20.00 на сцене Дворца зрелищ и спорта. Перед выступлением артистов студентов поздравят ректор ТУСУРа Александр Шелупанов, мэр Томска Иван Кляйн, спикер Законодательной думы Томской области Оксана Козловская, председатель Думы Томска Сергей Панов.

Для справки:

Первые традиции празднования Дня радио в ТУСУРе – это шествие и сброс старой техники из окна общежития. В 1986 году студенты-радиотехники впервые вышли на улицы Томска с праздничным факельным шествием. В последующие годы к радиотехническому присоединились другие факультеты. В 1988 году юные тусуровцы заложили традицию разбивать старые телевизоры в ознаменование победы технического прогресса. С каждым годом это событие становилось всё более популярным. Техника выбрасывается из окна общежития РТФ № 6 на ул. Лыткина.