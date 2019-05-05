В страшной аварии под Томском женщину насмерть сдавило в авто

Майские праздники закончились в Томской области трагедией – вечером воскресенья, 5 мая, вблизи областного центра произошло крупное дорожно-транспортное происшествие, унесшее жизнь человека, еще двое получили серьезные травмы. В результате столкновения автомобилей «Волга» и Mitsubishi Lancer тело погибшей женщины и два других участников ДТП оказались заблокированными в искореженных машинах вплоть до приезда спасателей.

Выжить после такой аварии можно было только чудом. Фото: ПСС Томской области

Как уточнили в региональной поисково-спасательной службе, сообщение об аварии на 24-м километре трассы Томск — Самусь поступило на пульт дежурного в 19:24. Прибыв на место, спасатели деблокировали людей. К сожалению, пассажирка ГАЗ-3110 к тому времени уже скончалась от полученных травм, пострадавшие водители авто были переданы бригадам скорой помощи и экстренно госпитализированы.

Причины ДТП устанавливаются. Известно, что машины двигались во встречном направлении. Что за обстоятельства привели к лобовому столкновению на трассе, предстоит выяснить специалистам.

Напомним, что начало майских праздников в Томской области было также омрачено трагедией: в Чаинском районе утонули двое местных жителей, упав в тракторе в реку.