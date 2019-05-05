С 5 по 10 мая в центре Томска перекроют движение

В этом году в мире будут праздновать 74-й годовщину Победы в Великой Отечественной войне. В нашем городе пройдет множество массовых мероприятий, в связи с чем будет ограничено движение транспорта на некоторых участках дорог.

Так, с 8 часов 5 мая до 10 часов 10 мая будет перекрыто движение по прилегающей к зданию ТУСУРа полосе. Здесь начнется монтаж звуковой аппаратуры и трибун для ветеранов.

В день генеральной репетиции парада – 7 мая, с 19.30 до 23.00 движение перекроют по пр. Ленина на участке от пр. Фрунзе до пр. Кирова, по элементу улично-дорожной сети пл. Ново-Соборная, 2а от ул. Гагарина до пр. Ленина, по ул. Московский тракт от пр. Ленина до пер. Типографский.

9 мая движение транспорта будет временно прекращено:

а) с 5.00 до 15.30 на следующих улицах:

- по пр. Ленина от ул. А. Беленца (без прекращения движения по ул. А. Беленца) до пр. Кирова;

- по пр. Кирова от пр. Ленина до ул. ул. Советская;

- по ул. Карташова от пр. Ленина до ул. Советская;

- по ул. Герцена от пр. Ленина до ул. Белинского;

- по ул. Московский тракт от пр. Ленина до пер. Базарный;

- по ул. Трифонова от пр. Ленина до ул. Источная;

- пр. Фрунзе на участке от пр. Ленина до ул. Гагарина

б) с 05 часов 00 минут до 18 часов 30 минут:

- по ул. Учебная от ул. Советская до ул. Московский тракт;

- по ул. Тимакова от пр. Ленина до ул. Карпова;

- по ул. Аркадия Иванова от пр. Ленина до ул. Московский тракт;

- по ул. Усова от пр. Ленина до ул. Советская;

в) с 05 часов 00 минут до 24 часов 00 минут:

- по пр. Ленина от ул. Учебная до ул. Нахимова;

- по ул. Савиных от ул. Советская до ул. Карпова;

- по ул. Нахимова от ул. Московский тракт до ул. Вершинина (с возможностью пропуска транспорта по ул. Нахимова в периоды: с 14 часов 00 минут до 17.30 часов и с 18 часов 30 минут до 20 часов 00 минут в зависимости от дорожной обстановки)

- по ул. Советская от пр. Фрунзе до ул. Герцена (с сохранением движения трамваев) и от ул. Савиных до ул. Нахимова;

- пер. Спортивный на участке от пр. Ленина до пр. Фрунзе;

- ул. Гагарина на участке от пр. Фрунзе до пер. Спортивный

Кроме того, перекрытие дорожного движения на территории Лагерного сада и нижней террасы Лагерного сада 9 мая будет обеспечено на следующих участках:

С 8.00 до 24.00 будут закрыты:

-въезд с ул. Нахимова (в районе парковки у центрального входа в Лагерный сад) на участок, ведущий к пер. Южный;

- въезд с ул. Нахимова к СК «Победа» (ул. Нахимова, 1);

- пер. Южный на участке от верхней террасы до пер. Крутой.

- по дороге, ведущей к 4 террасе Лагерного сада со стороны ул. 19-ой Гв. Дивизии, между поворотом к дому по ул. 19-ой Гв. Дивизии, 29/1 и поворотом к 6-ой террасе.

9 мая с 18.00 до 18.40 будет перекрыто дорожное движение по ходу колонны штаба поста №1 по маршруту: Лагерный сад-пр. Ленина-пр. Кирова-ул. Вершинина, 17.

Администрация города приносит свои извинения за неудобства и просит выбирать другие маршруты для движения.