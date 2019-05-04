Томичка стала победительницей конкурса «Миссис Россия - Европа 2019»

В Москве 4 мая состоялся финал масштабного конкурса красоты для мам «Миссис Россия - Европа 2019». Корона досталась томичке Юлии Мустафиной.

- Благодарю всех за поддержку, за веру в меня! ВСЕХ КРЕПКО ОБНИМАЮ И ЦЕЛУЮ, - написала Юлия в своем Инстаграм, как только сошла со сцены в шикарной короне. Выиграть «Миссис Россия» - это заветная мечта многих женщин. Но Юля действительно достойна этого звания и этой победы.

Шикарная корона очень идет победительницеФото: из открытых источников

Кроме победы у томички титул "Миссис Россия - Мира Спорт"Фото: из открытых источников

В своем родном городе Томске ее знают, как основательницу движения фитнес-мам, она создала фитнес-проект, помогающим мама в декрете сохранить или обрести фигуру мечты, причем без отрыва от малыша. Сама 32-летняя Юля Мустафина – мама троих детей, младшему из которых чуть больше года. Как только она все успевает – загадка.

- В октябре полечу делегатом от России на Канарские острова на конкурс «Миссис Европа 2019», - сообщает о дальнейших планах очаровательная победительница. – Нужно готовиться. К этому конкурсу у меня была, прямо скажу, очень интенсивная подготовку. Одни репетиции песни чего стоили. На конкурсе «Миссис Россия - Европа Вселенная 2019» ее творческим номером стал хит Адель «Skyfall», которую она шикарно исполнила.

Юлия - мама троих детейФото: из открытых источников

Юлия уже не первый раз участвует в конкурсах красоты. Она неоднократно занимала призовые места, еще когда была «Мисс». После рождения детей ее громкими победа стали звание «Мама года-2016», «Миссис Томск-2018». Именно с этого конкурса начался путь «к покорению Вселенной». В этом году Юлия принимала участие в «Миссис Россия Мира» в Краснодаре.

На конкурсе "Миссис Томск" Юля выступила с танцевальным номеромФото: из открытых источников

- Параллельно с подготовкой мы с моими тренерами вели 10-й сезон проекта «Супер МАМА»

За 12 недель интенсивной работы над собой, девушки преобразились. У каждой из них была своя цель и ценные указания, как добиться результата, - поделилась Юлия.

Конечно, огромную помощь с детьми ей оказали семья и няня. Юля очень благодарит их за поддержку и считает своим главным приоритетом в жизни.

- Нет ничего невозможного! Ни для тебя, ни для меня, вообще ни для кого. Трудно многое, да! Но, когда я слышу слово «НЕВОЗМОЖНО», я улыбаюсь и прошу не говорить этого слова. Это подобно просьбе не ругаться матерными словами в моем присутствии. Это вообще бессмысленное и ядовитое слово, которое лишает вас действий, вы теряете цель и снова «плывете по течению», боясь мыслить о том, что сделает вас счастливым, - считает Мустафина.

Юлия очень любит свой город и развивает в нем движение фитнес-мамФото: из открытых источников

На вопрос, для чего ей победа, девушка сказала, что награды и титулы должны приносить пользу обществу. Стучаться в кабинеты чиновников и просить поддержку крупных компаний в статусе «Миссис Томск» стало намного легче. Поэтому Юля приняла решение идти дальше - теперь на европейский конкурс.