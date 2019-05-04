Юный паркурщик из Томска получил травму, прыгая по крыше гипермаркета

15-летний любитель острых ощущений из города Томска загремел на больничную койку после экстремального отдыха на крыше большого торгового здания. В пятницу, 3 мая, компания несовершеннолетних друзей коротала вечерок, испытывая свою ловкость, прыгая сверху городского гипермаркета на глазах изумленных прохожих. Дело происходило на проспекте Мира в микрорайоне Каштак. При очередном прыжке на козырек пристройки один из мальчиков был травмирован. На место происшествия первыми прибыли спасатели, которые сняли подростка с высоты и передали его бригаде медиков.

Как сообщила пресс-служба региональной поисково-спасательной службы, парень получил травмы ноги и руки. С крыши пострадавшего пришлось доставать с помощью альпинистского оборудования. Эвакуация прошла без затруднений.

Надеемся, что здоровью юного томского экстремала сейчас ничего не угрожает, если, конечно, он не успел ускакать по крышам из больницы до оказания врачебной помощи.