Где в Томске получить георгиевскую ленточку?
С сегодняшнего дня в Томске будут раздавать георгиевские ленточки. С 12:00 до 14:00 волонтёры вручать их горожанам по следующим адресам:
Площадь Ленина;
Стелла памяти (остановка 10-я поликлиника);
Театральный сквер;
Возле ТЦ "Манеж";
ТРЦ "Изумрудный город" (внутри).
4 мая с 12:00 до 14:00:
Лагерный сад;
Сквер студотрядов (Томские товары);
Остановка Дальне-Ключевская;
Стелла памяти ( 10 поликлиника);
Площадь Новособорная;
Белое Озеро.
5 мая с 12:00 до 14:00:
Лагерный Сад;
Белое Озеро;
ТРЦ Изумрудный город (внутри);
Площадь Новособорная;
Театральный сквер;
Площадь Ленина;
Авангард.
Немного истории
Георгиевская ленточка зародилась ещё в 1769 году, когда императрица Екатерина II ввела солдатский орден Святого Георгия Победоносца. Им награждались военнослужащие, которые проявили храбрость в боях за Родину.
Два главных цвета символизируют сражение. Черный - это густой дым, оранжевый - образ яркого пламени.
Количество полос тоже неслучайно. Орден Святого Георгия Победоносца имел 4 степени. Так вот лента с тремя черными и двумя оранжевыми полосками как раз отличала высшую награду.
В 1917 лента была запрещена и возродили ее только в 1941 году. Во время Великой Отечественной войны был утвержден орден Славы. Он представлял собой пятиконечную звезду с колодкой, обтянутой лентой оранжево-черного цвета. Подобное сочетание цветов напоминало об ордене Святого Георгия. Как и во времена Екатерины II лента вновь символизировала мужество, воинскую доблесть и преемственность традициям.
ИСТОЧНИК KP.RU