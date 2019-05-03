Где в Томске получить георгиевскую ленточку?

С сегодняшнего дня в Томске будут раздавать георгиевские ленточки. С 12:00 до 14:00 волонтёры вручать их горожанам по следующим адресам:

Площадь Ленина;

Стелла памяти (остановка 10-я поликлиника);

Театральный сквер;

Возле ТЦ "Манеж";

ТРЦ "Изумрудный город" (внутри).

4 мая с 12:00 до 14:00:

Лагерный сад;

Сквер студотрядов (Томские товары);

Остановка Дальне-Ключевская;

Стелла памяти ( 10 поликлиника);

Площадь Новособорная;

Белое Озеро.

5 мая с 12:00 до 14:00:

Лагерный Сад;

Белое Озеро;

ТРЦ Изумрудный город (внутри);

Площадь Новособорная;

Театральный сквер;

Площадь Ленина;

Авангард.

Немного истории

Георгиевская ленточка зародилась ещё в 1769 году, когда императрица Екатерина II ввела солдатский орден Святого Георгия Победоносца. Им награждались военнослужащие, которые проявили храбрость в боях за Родину.

Два главных цвета символизируют сражение. Черный - это густой дым, оранжевый - образ яркого пламени.

Количество полос тоже неслучайно. Орден Святого Георгия Победоносца имел 4 степени. Так вот лента с тремя черными и двумя оранжевыми полосками как раз отличала высшую награду.

В 1917 лента была запрещена и возродили ее только в 1941 году. Во время Великой Отечественной войны был утвержден орден Славы. Он представлял собой пятиконечную звезду с колодкой, обтянутой лентой оранжево-черного цвета. Подобное сочетание цветов напоминало об ордене Святого Георгия. Как и во времена Екатерины II лента вновь символизировала мужество, воинскую доблесть и преемственность традициям.