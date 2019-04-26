На левом берегу Томи хотят построить огромный стадион первой категории

В Томске продолжается обсуждение вариантов для размещения современного стадиона на 15 тысяч зрителей. Такое поручение мэрии Томска дал губернатор Томской области Сергей Жвачкин. Отметим, что самый крупный ныне действующий стадион города «Труд» относится ко второй категории, что в частности накладывает ограничения на проведение в Томске футбольных матчей с участием команд премьер-лиги.

Поиск участка для нового стадиона осложняется тем, что его площадь должна составлять не менее 10 га («Труд» занимает около 4 га). Более или менее подходящие территории уже определены: это место в микрорайоне Зеленые горки напротив Центра водных видов спорта «Звездный», а также левобережье – недалеко от новостроек Северного парка и междуречье Курьи и Томи.

Мэр Томска Иван Кляйн лично склоняется к варианту левобережья поскольку надеется, что подведение туда необходимых коммуникаций даст толчок роста этой перспективной для развития города территории. Что касается места, где располагается «Труд», то градоначальник мечтает, чтобы там появился большой парк, который станет продолжением сквера на Новособорной площади.

В свою очередь рядовые томичи пока в принципе не понимают, зачем Томску столь дорогостоящий объект, как новый огромный стадион. Не сказать, что игры футбольной команды «Томь» сейчас пользуются такой мега-популярностью, что зрителям не хватает места. В комментариях касательно проекта горожане пишут, что порой для фанатов команды хватит и «скамеек в два ряда».