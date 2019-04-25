2019-04-25T09:05:31+03:00
Школьная газета

Дать ученикам крылья

Второго апреля в Томском театре юного зрителя состоялась церемония награждения участников региональных этапов конкурсов «Учитель года-2019» и «Воспитатель года-2019»
Алина Гуляева
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По иронии судьбы обеих победительниц зовут ЛюдмилаПо иронии судьбы обеих победительниц зовут Людмила
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На звание лучшего педагога Томской области в этом году претендовало 20 учителей из Каргасокского, Колпашевского, Первомайского, Зырянского, Молчановского, Кожевниковского, Верхнекетского, Шегарского, Томского, Асиновского, Шегарского, Кривошеинского и Бакчарского районов, городов Томска, Северска и Стрежевого, ставших победителями и призерами муниципальных этапов конкурса.

В середине марта они продемонстрировали жюри свои навыки и таланты, представив эссе на тему «Учить и учиться», презентации по накопленному опыту педагогической и методической деятельности, проведя уроки для учеников томских школ №4, 40 и школы «Перспектива».

По итогам испытаний победительницей была признана Людмила Воробьева-Исаева, учитель истории и обществознания Каргасокской средней школы-интерната №1. В ее стенах выпускница исторического факультета ТГУ трудится уже 15 лет. Она возглавляет школьную проблемно-творческую лабораторию, является автором и руководителем образовательного проекта «Сокровища реки Тым», в рамках которого ребята совершают экспедиции по живописным уголкам малой родины, создали и пополняют тематическую краеведческую экспозицию в школьном музее. На ЕГЭ ученики Людмилы Федоровны с завидной стабильностью показывают результаты выше районного, регионального и даже федерального уровней, неоднократно занимали призовые места в муниципальных этапах Всероссийской олимпиады школьников.

Лучшим воспитателем 2019 года в Томской области стала Людмила Карпец, воспитатель детского сада «Радужный» (поселок Зональная Станция), уверенно опередившая 16 других конкурсанток. Она окончила Новосибирский государственный педагогический университет по специальности «олигофренопедагог». В профессиональном арсенале Людмилы Валерьевны множество современных техник и методик, помогающим малышам в увлекательной игровой форме получать и усваивать знания об окружающем мире, развивать свои творческие задатки. Например, своих юных подопечных в детском саду педагог учит технике рисования на воде - эмбру.

Под аплодисменты коллег на сцене ТЮЗа обеим Людмилам были торжественно вручены дипломы победителей и символы конкурса. Кроме того, они представят наш регион на всероссийских этапах конкурсов «Учитель года России» и «Воспитатель года России», которые пройдут осенью в Грозном и Москве.

Дипломов и денежных премий, букетов, оваций и слов поздравлений были удостоены в этот день все участники конкурса. Замечательным подарком для присутствующих стала музыкальная программа, а также театрализованное представление «Крылья», где в качестве актеров выступили сотрудники ТОИПКРО, руководители, педагоги и ученики томских образовательных учреждений.

Директор лицея №1 им. А. С. Пушкина Надежда Селиванова воплотила в постановке образ директора школы, с ролью начинающего учителя мастерски справился Михаил Мурзин, молодой преподаватель истории Малиновской СОШ. В качестве главного героя постановки - 11-классника Дениса Маслова - предстал перед зрителями Руслан Ленинг, студент Губернаторского колледжа социально-культурных технологий и инноваций. В общем, все актеры мини-спектакля по сути играли самих себя, и этот эффект достоверности, соответствия слов и поступков персонажей действительности произвел впечатление на публику.

Каждый ребенок от рождения крылат, но почему у большинства людей по мере взросления эти крылья исчезают, лишь у немногих оставаясь на всю жизнь? Какую роль в этом играют воспитатели, педагоги, родители? В чем их высокая миссия? Эти вопросы стали ключевыми темами постановки, внесшей в официальное торжество особую душевную ноту.

Организованы конкурсы профессионального педагогического мастерства департаментом общего образования Томской области и Томским областным институтом повышения квалификации и профессиональной переподготовки работников образования.

ИСТОЧНИК KP.RU

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