Будущие эйнштейны

Ее участниками стали 307 старшеклассников из 61 региона России, успешно преодолевшие предварительный отбор на уровне своей школы, района, муниципалитета и, наконец, области или края. Такое количество «олимпийцев» является рекордным за всю почти полувековую историю предметного состязания!

Единственным представителем Томской области, завоевавшим путевку в заветный финал, стал Лев Милованцев, девятиклассник лицея № 8 г. Томска.

Самые многочисленные делегации прибыли в наш город из Москвы и Московской области, Санкт-Петербурга, Республики Мордовия. Помимо ребят, в их состав вошли и сопровождающие наставники.

Все заботы по организации размещения гостей, их питания и культурной программы, обеспечению надлежащими, жестко регламентированными условиями для прохождения теоретических и практических испытаний легли на плечи региональных координаторов - департамент общего образования администрации Томской области и Томский областной институт повышения квалификации и переподготовки работников образования (ТОИПКРО). Результат их усилий, как свидетельствуют данные анкетирования, проведенного среди участников олимпиады, был оценен на «отлично»!

Торжественное открытие олимпиады прошло 5 апреля в кинотеатре «Киномакс». Со словами приветствий и пожеланий успеха в предстоящем преодолении заданий к участникам обратились Андрей Евгеньевич Петров, советник министра просвещения РФ, Людмила Михайловна Огородова, заместитель губернатора Томской области по научно-образовательному комплексу, Иосиф Львович Бухбиндер, председатель жюри, доктор физико-математических наук, профессор ТГПУ и ряда мировых университетов, заслуженный деятель науки РФ. Затем собравшихся ожидала насыщенная развлекательная программа: показ видеороликов о Томске, выступления танцевальных коллективов, световое шоу.

Основным местом проведения теоретических и экспериментальных туров стал один из учебных корпусов ТПУ, практически целиком предоставленный в распоряжение «олимпийцев». После выполнения заданий школьники смогли встретиться с руководством вуза, задав свои вопросы, побывать в его Научном парке, посетить лаборатории. Кроме того, для них и сопровождающих лиц были организованы посещения ТГУ, «Кванториума», музея начала наук «Точка гравитации», экскурсии по городу, который, возможно, станет местом их будущей учебы.

- Во всяком случае, мы на это очень надеемся. Привлечение талантливых абитуриентов со всей России в томские вузы - одна из тех стратегических целей, которую мы преследовали, подавая заявку на право проведения Всероссийской олимпиады по физике в нашем городе, - признается ректор ТОИПКРО Оксана Михайловна Замятина.

По итогам напряженных состязаний 24 «будущих Энштейна» были признаны победителями, а 113 человек, включая томича Льва Милованцева, удостоены звания призеров. На торжественной церемонии закрытия, прошедшей 10 апреля в клубе «Театро», каждому из них были вручены дипломы, дающие право поступления без экзаменов в любой вуз России по профилю олимпиады. Срок действия сертификатов - четыре года.

С заслуженными наградами лучших юных физиков России лично поздравил губернатор Томской области Сергей Анатольевич Жвачкин. «Физика является одной из важнейших наук о природе, лежит в основе современного научного мировоззрения и развития технологий. В наши дни, в эпоху всеобщей цифровизации, без знаний физики и математики буквально шагу ступить нельзя! Поэтому потребность в ученых-физиках, инженерах-физиках повсеместно, во всех странах, велика и будет только расти. Желаю вам сохранить на всю жизнь свою любовь к этой удивительной науке, и убежден, что вы сумеете добиться в ней впечатляющих открытий и результатов!» - сказал глава региона.

Благодаря успешному опыту проведения Всероссийской олимпиады по физике, считающейся одной из сложнейших для организации в техническом плане, наш город существенно увеличил свои шансы на право приема в будущем всероссийских олимпиад по другим дисциплинам. Хороший импульс дан и дальнейшему развитию в регионе системы целенаправленной подготовки талантливых школьников к «поединкам знаний» федерального и международного уровня.