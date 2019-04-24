Сегодня в Томске утвердили проект новой маршрутной сети

Теперь, получив одобрение транспортной комиссии, проект модернизации маршрутной сети будет направлен на окончательное утверждение мэру Томска. Обновленная схема движения автобусов в областном центре вступит в действие с января 2020 года. С ней можно ознакомиться по ссылке: www.admin.tomsk.ru/pgs/a4a.

Заместитель мэра Томска по городскому хозяйству Владимир Брюханцев напомнил, что в течение двух месяцев предложенная маршрутная схема активно обсуждалась с горожанами. «В новом проекте, скорректированном с учетом мнений томичей, большинство маршрутов остались без изменений, некоторые муниципальные маршруты были объединены с межмуниципальными, – сообщил он. – Несколько направлений продлили по просьбам горожан, в частности, жителей отдаленных микрорайонов (Академгородка, улиц Клюева и Обручева), сотрудников технико-внедренческой зоны, студентов и преподавателей вузов и других».

Тем не менее, далеко не все требования пассажиров учтены. Прежде всего, это касается ликвидации маршрута № 3: с нового года доехать до ТЦ «Изумрудный город» со стороны пр. Кирова будет невозможно. Неприятным сюрпризом для жителей Каштака станет отсутствие межмуниципального маршрута № 150, который решено пустить в пос. Мясокомбинат.

Кстати, не всегда оправданным изменениям способствовали представители ряда компаний-перевозчиков. Они предложили объединить некоторые маршруты, чтобы избежать излишней конкуренции на наиболее популярных магистралях.

По словам вице-мэра, в новом проекте удалось предложить горожанам максимальное количество беспересадочных маршрутов, однако сделать маршрутную сеть «полностью беспересадочной» было бы затруднительно.

Добавим, что 24 апреля, выступая с отчетом перед депутатами городской Думы, мэр Иван Кляйн сообщил: «После обращений томичей мэрия прорабатывает вопрос организации в городе пересадок с одного маршрутного автобуса на другой без доплат».