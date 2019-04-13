Томский студент разработал «умный» браслет, который помогает принимать таблетки

Наши томские студенты не перестают удивлять своими открытиями и разработками, делающими жизнь удобнее. Так Евгений Суханов, ученый из Томского политехнического университета создал браслет, в котором можно хранить таблетки и получать напоминание, в какое время их пить.

Устройство будет сигналить до тех пор, пока человек не вытащит таблетку.

На такую идея разработчика натолкнула собственная потребность.

- У меня у самого сердечное заболевание и я всегда ношу таблетки в портфеле, но однажды я забыл его дома. Так и появилась идея создать «умный» браслет. В карманах таблетки могут потеряться, человек попросту может забыть, а так, система работает, - прокомментировал Евгений.