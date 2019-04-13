2019-04-13T05:22:47+03:00
Умные вещи

Томский студент разработал «умный» браслет, который помогает принимать таблетки

Устройство протестировали 7 человек
Софья СЕВОСТЬЯНОВА
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Устройство будет сигналить до тех пор, пока человек не вытащит таблеткуУстройство будет сигналить до тех пор, пока человек не вытащит таблеткуФото: из открытых источников
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Наши томские студенты не перестают удивлять своими открытиями и разработками, делающими жизнь удобнее. Так Евгений Суханов, ученый из Томского политехнического университета создал браслет, в котором можно хранить таблетки и получать напоминание, в какое время их пить.

Устройство будет сигналить до тех пор, пока человек не вытащит таблетку.

На такую идея разработчика натолкнула собственная потребность.

- У меня у самого сердечное заболевание и я всегда ношу таблетки в портфеле, но однажды я забыл его дома. Так и появилась идея создать «умный» браслет. В карманах таблетки могут потеряться, человек попросту может забыть, а так, система работает, - прокомментировал Евгений.

ИСТОЧНИК KP.RU

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