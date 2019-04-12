2019-04-12T12:49:50+03:00
Недвижимость

Проектировщики Крымского моста возьмутся за Коммунальный мост в Томске

Износ старого моста через Томь достиг 68%
Татьяна Щукина
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Длина Коммунального моста через р. Томь составляет 663,4 метра. Фото: admin.tomsk.ruДлина Коммунального моста через р. Томь составляет 663,4 метра. Фото: admin.tomsk.ru
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В Томске назрела необходимость в ремонте Коммунального моста, который был построен 45 лет назад, и к настоящему времени его износ оставляет 68%. В пятницу, 12 апреля, мэрия Томска сообщила о заключении контракта на подготовку проекта по ремонту сооружения. Подрядчиком выступит АО «Институт Гипростроймост - Санкт-Петербург», чьи специалисты участвовали в проектировании Крымского моста и объектов к Олимпиаде-2014 в Сочи, к Чемпионату мира по Футболу-2018.

Будущий ремонт моста включит в себя целый комплекс мероприятий, составленных по заключению экспертов ТГАСУ.

«Необходимо устранить дефекты в железобетонной плите, заменить деформационные швы, которые влияют на скорость и комфорт движения, предусмотреть современную систему водоотвода с мостового полотна и устранить протечки, которые провоцируют коррозию арматуры. Также необходимо принять меры по устранению мелких трещин в подводной части опор, обеспечить защитное покрытие на металлических элементах и провести мероприятия по устранению размыва дна в русловой части двух опор», - отмечено в информации администрации Томска.

В конце марта проектировщики из «Института Гипростроймост - Санкт-Петербург» уже побывали в Томске. Результаты своих инженерных изысканий, проектную и рабочую документацию, прошедшую государственную экспертизу, они должны представить до 10 декабря 2020 года. Стоимость работ оценивается в 57,15 млн рублей.

Кроме того, петербуржцы с учетом развития Томска и прилегающих территорий разработают рекомендации на перспективу - по модернизации схем транспортных развязок и движения транспорта на подходах к мосту, - рассказал начальник городского департамента по капитальному строительству Александр Суходолов. Он уточнил, что проектировщики должны предложить такое решение, которое позволит сохранить движение по мосту в период проведения строительно-монтажных работ.

Пока же мост не будет приведен в нормативное состояние эксперты рекомендуют ограничить массу транспортных средств, проходящих по мосту (30 тонн для трехосных автомобилей, 38 тонн для четырехосных и 42 тонны для пятиосных транспортных средств).

ИСТОЧНИК KP.RU

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