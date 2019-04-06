Сад ветра, полевой луг и альтернативный газон: как преобразится Томск этим летом

«Зеленые» архитекторы представили обновленный план общественного пространства по ул. Усова и части пр. Ленина. Его разработали с учетом замечаний профессиональных экологов, ландшафтных дизайнеров и архитекторов. Авторы проекта учли главные пожелания горожан - ввели поэтапную реализацию проекта, сократили количество предполагаемых к сносу деревьев и расширили видовое разнообразие зеленых насаждений.

Первый этап проекта «Живая лаборатория» будет реализован уже в этом году. В первой декаде июля снесут непригодные деревья и кустарники в районе дома по ул. Белинского, 70, во второй половине месяца – посадят новые. На пересечении улиц Белинского и Усова аварийные деревья уберут в конце июля, а новые посадки начнутся в середине августа.

На участке ул. Усова от ул. Белинского до ул. Вершинина зеленая зона будет обновлена в конце сентября. Работы по озеленению ул. Усова от пр. Ленина до ул. Белинского будут соотнесены с графиком ремонта дорожного полотна, новые деревья и кустарники появятся здесь также в сентябре. Участки, на которых в текущем году будут снесены старовозрастные и аварийные деревья, превратят в газоны.

Пространство около ТЭМЗ по пр. Ленина, 41 предлагают сделать насыщенным и многофункциональным. Это может быть выражено в нестандартном оформлении пешеходного перехода, освещении тротуара гирляндами огней. Здесь же авторы проекта предлагают обустроить помост с озеленением для тихого отдыха. Также предложено усилить игровую зону. Новый облик могут получить и существующие торговые объекты. Что касается озеленения, то тут авторы видят злаковые монопосадки, «живую» изгородь из пузыреплодника и яблони.

На общественном пространстве по пр. Ленина, 43 у корпуса № 3 НИ ТПУ предлагают создать новые зеленые зоны для отдыха с необычной уличной мебелью. Здесь в последующие этапы реализации проекта предполагают посадку 36 саженцев рябины, маньчжурского ореха, клена Гиннала, можжевельника казацкого, «живых» изгородей их белого дерена и сирени.

Возле университетского корпуса по ул. Усова, 7 томичи смогут увидеть место для выставок, презентации истории, науки и образования города. В части озеленению здесь возможен снос 31 экземпляра тополя и березы. Взамен высадят 81 тую, яблоню, снежноягодник, боярышник, иву серебристую, сель, сирень и спирею. Большинство этих деревьев имеет яркое цветение весной и летом.

Тему «Томск – студенческая столица России» предлагают отразить в оформлении сквера на пересечении улиц Белинского и Усова. Он может стать местом, отражающим многонациональность студенческого сообщества Томска.

Познакомиться с дизайн-проектом общественного пространства во всех подробностях можно на сайте.