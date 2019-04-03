Томские микробиологи «поймали» бактерию, способную жить на Марсе

О бактерии Desulforudis audaxviator (в переводе с латыни «смелый путешественник»), обитающей в условиях, где не способно выжить ни одно другое существо, впервые узнали ученые из США 10 лет назад. ДНК доселе неизвестного науке микроорганизма американцы обнаружили в шахтных водах золоторудного месторождения в Южной Африке. Отбор проб производился на 3-х километровой глубине, где нет ни света, ни кислорода. Таким образом, «смелый путешественник» опроверг краеугольное положение в науке, что жизнь без фотосинтеза невозможна. После сенсационной публикации в журнале Science ученые разных стран открыли безуспешную «охоту» на диковинную бактерию, но «поймать» ее удалось лишь недавно микробиологам из России.

В среду, 3 апреля, сотрудники Томского государственного университета сообщили, что Desulforudis audaxviator получилось выделить из подземных вод, добытых из скважины на севере региона, вблизи поселка Белый яр.

Подземный обитатель выглядит так. Фото: tsu.ru

«Бактерию нашли в подземных водах термального источника, расположенного в Верхнекетском районе Томской области. В поисках «странника» помог наработанный ранее большой практический опыт по выделению сложных сульфатредуцирующих бактерий», - рассказала заведующая кафедрой физиологии растений и биотехнологий Биологического института ТГУ Ольга Карначук. Она уточнила, что выделить ДНК микроорганизма томичам помогли московские коллеги из ФИЦ «Биотехнология» РАН.

Ученые пояснили, что сульфатредуцирующие бактерии получают энергию при отсутствии кислорода за счет потребления сульфатов и окисления водорода или простых органических соединений. Теоретически такой способ существования делает возможной жизнь в космосе, например, на Марсе.

Выделив бактерию, ученые ТГУ получили новые удивительные данные о ней. Например, что «странник» практически всеяден: в лаборатории он «ел» сахар, спирт и многое другое. Однако, лучше всего, микроорганизм чувствует себя при привычном рационе, питаясь водородом. Кроме того, исследователи выяснили способ «путешествия» чудо-бактерий по всему миру. Оказывается, они используют мельчайшие пузырьки – газовые вакуоли, похожие на плавательные пузыри рыб.

Результаты исследований, поддержанных Российским научным фондом, микробиологи опубликовали в журнале ISME издательской группы Nature.

Ольга Карначук призналась, что теперь ученым предстоит разгадать еще одну загадку Desulforudis audaxviator. По неведомой причине геном сибирской бактерии оказался практически идентичен ДНК ее южноафриканского собрата, хотя так быть не должно.

«Мутации присутствуют всегда. Даже когда одну и ту же бактерию культивируют в лаборатории, со временем появляются отличия в ДНК. В данном случае их нет. Почему – непонятно», - сообщила Карначук. Она предположила, что ответ на вопрос связан с фундаментальными основами существования живых клеток, которые пока не изучены, поэтому объяснение генетического сходства бактерий – дело будущей работы исследователей.

Для справки:

Название бактерии Desulforudis audaxviator происходит от цитаты из романа Жюля Верна «Путешествие к центру Земли», где профессор Лидденброк показывает латинскую надпись «Descende, audax viator, et terrestre centrum attinges» («Спустись, смелый путешественник, и достигни центра Земли»).