Вертикальный забег: наперегонки с лифтом!

В современном, красивом жилом комплексе «Радонежский» 31 марта впервые в Томской области состоялся «Вертикальный забег». Проводился он в 17-этажном доме: участники, среди которых оказались сильнейшие спортсмены Сибири, преодолели 342 ступеньки и финишировали на высоте 50 метров. В этот день в микрорайоне, которому три с небольшим года, был настоящий праздник - спорта, здоровья и позитива.

Организатором мероприятия стало ОАО «Томская домостроительная компания». «Главная цель забега - поддержка активного и здорового образа жизни, для этого в Радонежском создана комфортная инфраструктура, - отметил Михаил Пчелинцев, финансовый директор ТДСК. - И мы рады, что такие соревнования, набирающие популярность в разных городах и странах, состоялись именно в Томске, именно в нашем микрорайоне. Практика показала, что здесь удобно не только жить, но еще и достаточно места для спортивных мероприятий, а также проведения различных акций и праздников».

По словам технических организаторов забега Евгения Семенова и Александра Гордиевских, событие положило начало мировому движению вертикальных забегов в городе. Между тем бег - один из самых доступных массовых видов спорта, который объединяет профессионалов и любителей, здесь на одной дистанции могут встретиться новичок и мастер спорта международного класса. И для подрастающего поколения - это стимул заниматься спортом, а может, даже первая ступенька к Олимпийскому пьедесталу.

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На забег зарегистрировалось 70 участников, столько же стартовало в детском забеге на 200 метров, который открывал соревнования. Как же рады были местные мальчишки и девчонки, юные жители Радонежского, что в их дворе такой веселый спортивный праздник! Кто-то впервые пробежал дистанцию и получил свою первую в жизни медаль в виде сибирского мишки, а также мороженое и пакет с подарками.

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- Я наконец-то увидела, что такое соревнования, сама не ожидала, что так быстро пробегу, - переводя дух, сказала юная участница Полина. На «Вертикальный забег» она приехала с родителями, которые захотели поближе познакомиться с жилым комплексом, так как планируют приобрести здесь квартиру.

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- Мне после забега захотелось жить повыше, - призналась спортсменка с трехлетним стажем Виктория. - Я живу на первом этаже, и такой забег для меня - интересный эксперимент.

А вот для Алексея Хорошко, также участника события, пробежка на 17-й этаж показалась легким испытанием, потому что приходилось заносить холодильник на десятый…

Оксана Мельникова, которая занимается бегом самостоятельно примерно год, призналась, что ее увлечение началось как раз с одного марафона. Предложили пробежать семь километров, понравилось, и с тех пор томичка не пропускает ни одних любительских стартов. На работу теперь пешком - 10 километров туда и обратно.

Радостные участники детского забега получили свои подарки первые медали - от ТДСК.

Результаты финишеров - даже непрофессионалов - оказались впечатляющими. У Дмитрия Франкова, что в первой пятерке, - одна минута 21 секунда. Получается, если в ожидании лифта поспорить с другом, кто быстрее поднимется на 17-й этаж, запросто можно выиграть!

Победителей награждали в двух категориях - «мужчины» и «женщины». Среди прекрасной половины «бронзу» получила Эльмира Данилова, «серебро» - призер первого томского полумарафона, мастер спорта по легкой атлетике Елизавета Пахомова, а «золото» - профессиональная спортсменка из Новосибирска Елена Рухляда.

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Среди мужчин третье место оказалось у Максима Сергеенко, второе - у Юрия Исмаилова, а первое - у томича, чемпиона по лыжным гонкам Дмитрия Сеинова.

- От лица совета дома на Береговой, 9, хочется выразить огромную благодарность организаторам и спонсорам за проведение такого мероприятия. Нужно, чтобы такие события происходили, как можно чаще, - пожелала жительница ЖК «Радонежский» Мария Олехнович.

Поэтому теперь ждем «ночного забега», который также пройдет в микрорайоне, построенном ТДСК.