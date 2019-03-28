2019-03-27T23:17:13+03:00
Недвижимость

Сын осужденного заммэра Томска Оккеля выиграл подряд на 277 миллионов

«Томская строительная компания», возглавляемая Богданом Оккелем, возьмется за ремонт центрального проспекта города
Татьяна Щукина
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ТСК отремонтирует в 2019 году проспект Ленина и Иркутский трактТСК отремонтирует в 2019 году проспект Ленина и Иркутский трактФото: "КП" Архив
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Сын за отца не отвечает, но тем не менее, новость, связанная с родством, всколыхнула город Томск не на шутку. Поводом стал аукцион на ремонт дорог, победителем которого стала ООО «Томская строительная компания». Генеральный директором предприятия является Богдан Оккель, раньше «за главного» был его отец Владимир Германович.

Имя Владимира Оккеля томичам прекрасно известно: с 2002 года он являлся заместителем мэра, начальником департамента дорожного строительства, благоустройства и транспорта, однако в 2010 году был уволен с формулировкой «в связи с утратой доверия». В 2015 году Оккель (к тому моменту он уже стал руководителем «Томской строительной компании») был признан судом виновным в мошенничестве в особо крупном размере и приговорен к 2 годам лишения свободы условно и к штрафу в 300 тысяч рублей. По версии следствия, еще будучи замом мэра, он в 2011 году похитил из городского бюджета 6,1 млн рублей. Якобы при строительстве дамбы в поселке Степановка заменил стройматериалы на более дешевые, не скорректировав сметную стоимость.

Вместе с тем, профессионализм Владимира Оккеля как строителя, никто не отрицает, на его счету есть даже Орден «За заслуги в развитии строительной отрасли России». ТСК обладает серьезным парком дорожной техники и имеет опыт выполнения крупных контрактов.

В 2019 году этому предприятию под руководством Богдана Оккеля предстоит ремонтировать проспект Ленина и Иркутский тракт. Работы обойдутся бюджету в 129,7 и 147,9 млн рублей соответственно.

ИСТОЧНИК KP.RU

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