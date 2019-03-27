Усадьбу купца Акулова восстановят по «аренде за рубль» в Томске

Мэрия Томска сообщила о заключении новых договоров аренды объектов культурного наследия по программе «Аренда за рубль». Три из шести объектов (Гоголя, 14, 14/3 и 14/6) представляют собой здания, входящие в усадьбу купца Акулова.

«Арендаторами этих домов стали физические лица», - сообщили в горадминистрации, напомнив, что льготы по аренде предоставляются арендаторам на условиях выполнения ими работ по восстановлению исторического облика зданий. Сейчас от усадьбы Акулова постройки 19-го века де-факто остались одни воспоминания, поскольку деревянные строения, расположенные в центре города пережили несколько пожаров и уже много лет являются нежилыми.

Из шести зданий комплекса в «аренду за рубль» переданы уже четыре (здание по адресу Гоголя, 16 было передано в ноябре 2018 года). Оставшиеся два здания будут выставлены на торги повторно, потому что восстанавливать их за свой счет пока желающих не нашлось.

«Идеальным вариантом было бы, чтобы у всей усадьбы был один правообладатель, но восстановление сразу шести домов потребовало бы серьёзных вложений, видимо, по этой причине объекты разобрали по одному. Тем не менее, уже достигнута договорённость о согласованных действиях всех арендаторов. Они работают с одним проектировщиком, поэтому можно надеяться, что это не отразится на целостном облике этой усадьбы», - высказался председатель комитета по сохранению исторического наследия Никита Кирсанов.

Отметим, что в 2012 году вопрос о восстановлении усадьбы Акулова казался почти решенным. Инвестор в лице ООО «Арка¬да» вызвался восстановить сохранившиеся дома в первоначальном виде, возвести новые здания в историческом стиле на месте утраченных зданий и разместить в по¬лучившемся комплексе гостиницу. Компания оценила стоимость затрат в 100 млн рублей, и тогда что-то не срослось.

Что представляет собой усадьба сегодня? Один из знатоков деревянного зодчества Томска Роман Петрушин говорит:

«Из-за отсутствия консервации и охраны объектов после расселения они стали притоном для наркоманов и бомжей. Все дома за несколько лет были сильно повреждены многочисленными пожарами (некоторые из них горели до 3-4 раз), а также частично распилены на дрова. По сути, оригинальная усадьба Акулова уже утрачена. Даже если дело и дойдет до ее восстановления, то дома будут отстраиваться заново».