Летний лагерь - место ярких открытий

Родители озадачены: что выбрать? Главные требования для них - чтобы ребенку было интересно, вкусно, весело, безопасно. И это абсолютно правильный подход!

«Томский Хобби-центр» более 20 лет организует летний отдых школьников в двух собственных загородных лагерях - «Лукоморье» и «Солнечная республика». В этом году к радости детей открываем 10 профильных смен, выбор - на любой вкус. Часть смен предназначена только для обучающихся в многочисленных объединениях «Хобби-центра», так как они продолжают образовательные маршруты, которые дети выбирают в течение года. Вместе со своими же друзьями и педагогами школьники будут путешествовать по сменам «В поисках сокровищ Лукоморья», рисовать и рукодельничать на «Бульваре искусств». Участников спортивных объединений ждет совмещение полноценного отдыха и тренировочного процесса в смене «Энергия и драйв».

И все же большинство смен подготовлены и разработаны так, чтобы в них мог включиться с интересом любой ребенок, не имеющий подготовки по специальной программе. Так, школьники , которым нравятся активные подвижные виды деятельности, а также имеющие интерес к гражданско-патриотической тематике, могут стать участниками 5-й смены «Сильные люди». Их ждет настоящая игра «Зарница», встречи с участниками боевых действий, выступления кинологов со служебными собаками, беседы и показательные выступления «Росспаса», знакомства с участниками военно-исторических клубов и многое другое. Смена организована на базе лагеря «Лукоморье».

Интереснейшее путешествие в мир научно-технических открытий готовят совместно детский технопарк «Кванториум» и «Томский Хобби-центр» для тех подростков, кто мечтает погрузиться на две летние недели в лабораторию инноваций. Каждый участник получит возможность разработать проект в составе временного научного коллектива под руководством опытных наставников и, возможно, определится со своей будущей профессией. Смена не только перенесет школьников в мир инноваций и научного поиска, она позволит им посетить мастер-классы по английскому языку, ораторскому искусству, а также зажигательно проводить вечера в замечательном клубе со своими сверстниками.

Будущие «Рокфеллеры» российского образца начинают с освоения азов финансовой грамотности на летней смене в «Солнечной республике». Уметь грамотно управлять своими действиями в финансовой сфере, в сфере организации своих планов и удачного выбора - это актуальный тренд продвинутого молодого поколения. Смена «перезагрузит» будущих лидеров поколения, даст шанс стать более уверенными, самоорганизованными и в то же время - отдохнуть в потрясающей компании продвинутых сверстников.

Театр, творчество, юмор, мечта о сцене - это выбор вашего ребенка? Для таких ребят уже готово «Театральное лето». Играть и перевоплощаться, ставить спектакли и владеть искусством декламации, а также многому другому научат театральные педагоги любителей мира искусства на 1-й смене в «Солнечной республике».

Ну а если ваш ребенок суперактивен, но пока ищет себя в разных направлениях? В таком случае лучшее для поисков место - детский лагерь «Лукоморье». Смена «Формула творчества»! Эту профильную смену городской сетевой образовательной программы с аналогичным названием разрабатывают педагоги Дома детского творчества «У Белого озера» и «Томского Хобби-центра».

На смене дети и подростки в течение двух недель придумают и воплотят любую идею - будь то исследование, проект, акция, флешмоб, театральная постановка или видеоролик. Мастер-классы от различных специалистов прикладного творчества, хореографического и театрального искусства, исследовательского характера откроются детям благодаря серьезным партнерам, в том числе из томских вузов.

Одним словом, родителям стоит поспешить!

Количество мест итереснейшего лета - увы, ограничено! Все вопросы по организации летнего отдыха в ДООЛ «Лукоморье» и «Солнечная республика» можно задать менеджерам по продаже путевок в рабочее время. Тел: 242-988, 244-344. Также вся информация представлена на официальном сайте : hobby.tomsk.ru в разделе «Летний отдых».