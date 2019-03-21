Юбилейный рекорд в Академлицее

15 марта 2019 года в МБОУ Академическом лицее г. Томска имени Г.А. Псахье прошла юбилейная 25-я открытая научно-практическая конференция школьников им. В.Е. Зуева по междисциплинарной теме «Мера». За все время проведения это событие стало рекордным по количеству заявленных докладов, числу участников и географии представленных образовательных организаций.

Первые шаги в науку

Приветственное слово участникам и гостям конференции директор МБОУ Академического лицея им. Г.А. Псахье Олена Починок начала со знаменитых строк Александра Пушкина:

«О, сколько нам открытий чудных

Готовят просвещенья дух,

И опыт, сын ошибок трудных,

И гений, парадоксов друг».

Олена Валентиновна пояснила, что эта цитата отражает смысл проводимого события, поскольку роль науки в процессе обучения ежегодно растет.

- Наиболее востребованными в образовании становятся глубина и качество научных разработок, поскольку детская наука - это начало начал, от которого зависит научно-кадровый потенциал нашей страны, - отметила директор. - Основная задача нашей научно-практической конференции - вовлечение в науку молодежи, пробуждение интереса к новым научным знаниям. Конференция является площадкой, которая способствует открытию молодых талантов.

С 1994 года научно-практическая конференция школьников в Академическом лицее стала неотъемлемой частью его образовательного процесса, а также значимой по числу участников со всей Томской области.

Конференция школьников им. В.Е. Зуева пользуется заслуженным признанием среди научных учреждений и вузов, что подтвердило выступление на открытии мероприятия Ларисы Антропянской, сотрудницы Института инноваций в образовании НИ ТГУ, координатора сетевой образовательной программы «Основы проектирования».

«Уважаемые коллеги» - обратилась она к школьникам, объяснив, что сегодня они занимаются той же деятельностью, что и ученые: выполняют проектные и исследовательские работы, а задача взрослых педагогов и экспертов - помочь найти им собственный путь в науке.

- Многие из вас в будущем сами станут студентами и сотрудниками вузов, - отметила Лариса Антропянская, подчеркнув, что подобная научно-практическая конференция предоставляет реальные возможности для достижения цели. - Сейчас мы определим тех, кто покажет лучший уровень проектных и исследовательских компетенций. ТГУ поощрит их специальными дипломами, которые дают дополнительные баллы при поступлении в наш университет. Некоторые дипломы конвертируются также в Томском политехе.

В свою очередь замдиректора по научной работе Института мониторинга климатических и экологических систем СО РАН Юрий Волков выразительно сравнил участников конференции с частицей света - фотоном.

- Фотон не имеет массы покоя, он существует, когда движется в вакууме со скоростью света. Сравнение с ним символично, потому что мы те исследователи, которые двигаются вперед и свет своих знаний доносят до других людей, - пояснил ученый. - Хочу, чтобы вы получали удовольствие от новых знаний и представление, что еще можно поисследовать и пооткрывать.

Врезка

ТОЛЬКО ФАКТЫ

Организаторами конференции, помимо Академического лицея, выступают Президиум и Совет научной молодежи ТНЦ СО РАН, НИ ТГУ, НОЦ Институт инноваций в образовании, ОГБУ Региональный центр развития образования (РЦРО), ММЦ по работе с одаренными детьми «Центральный». В 2019 году на мероприятие были заявлены 465 докладов от 522 обучающихся, организована работа 37 секций, приглашены 39 экспертов - сотрудников ТНЦ СО РАН и Томского госуниверситета. Свои работы представили дети из 31 образовательной организации городов Томск, Асино и Северск, а также Томского, Бакчарского и Каргасокского районов.

Все дети - талантливы!

Открытая научно-практическая конференция школьников им. В.Е. Зуева - часть большой работы Академического лицея им. Г.А. Псахье по развитию детской одаренности. Этот приоритет в образовании учреждение избрало с самого начала и уже много лет является межмуниципальным центром по работе с одаренными детьми, на базе которого совместно с РЦРО проводятся тематические мероприятия для школьников и повышение квалификации педагогов из разных уголков Томской области.

Как рассказала заместитель директора Академического лицея по научно-методической работе Ольга Панферова, Концепция одаренности развивается посредством программ по междисциплинарному обучению, так у ребят формируется целостное представление об окружающем мире. Лучшими наработками педагоги обмениваются с коллегами, в том числе через видео-конференц-связь по проекту «Гимназический союз России» (томский Академлицей выбран его опорной площадкой).

Оригинальный формат научно-практической конференции создает условия для удовлетворения самых разных познавательных интересов у школьников: они не только выступают с докладами в своих секциях, но и свободно в качестве слушателей посещают другие по интересующим темам. Разнообразие секций обеспечивает простор для юных исследователей, в том числе и для детей с ограниченными возможностями здоровья, расстройством аутистического спектра.

- Каждый ребенок одарен в своей сфере, - убеждена Ольга Панферова. - Наша задача - выявить эту одаренность и раскрыть ее, поэтом мы проводим нашу конференцию по разным направлениям.

Замечательно, что теперь значимое событие проводится в новой, современной школе Томска - корпусе Академического лицея в микрорайоне Зеленые Горки. Сама ее атмосфера благоприятствует творчеству молодых дарований. Даже простое перечисление тем заявленных выступлений дает представление о креативности и масштабе конференции. Наверняка многие взрослые охотно послушали бы такие доклады младших школьников, как «Прав ли был кот Матроскин, говоря, что бутерброд вкуснее колбасой на язык?» и «Какого размера радуга?». Или посмотрели бы на светодиодный куб, управляемый микропроцессором, изготовленным учеником 4-го класса. Или узнали про историю немецких замков от восьмиклассницы... А вот доклады старших ребят усвоил бы не всякий взрослый. Например, премудрости разработки интерфейса ОС средствами Pyton или программирования игр постичь не всем дано, хотя старшеклассники с этим легко справляются. Но на то они и новое поколение!

Директор Академического лицея Олена Починок убеждена, что у конференции огромный потенциал и большие перспективы: «Я желаю всем ребятам не бояться «ошибок трудных» и возникающих парадоксов. Без них, как писал великий русский поэт, невозможно зарождение гения, - говорит она. - Мы же будем работать над расширением участия со всей России и стран зарубежья. Это качественно отразится на результатах обучения и даст новый импульс межшкольному взаимодействию. А главное, поможет детям талантливо прожить школьные годы. Это в наших силах!»