Спроектировать свое будущее

Средняя общеобразовательная школа совместной деятельности № 49 г. Томска хорошо знакома многим горожанам, и не только в родном Мокрушинском микрорайоне, где вокруг нее строится социальная и культурная жизнь. Однако не все знают, что образовательное учреждение появилось на свет в 1990 году, когда советская средняя школа активно искала новые пути своего развития. Разумеется, наш умный город не мог остаться в стороне от тех новаторских процессов. В микрорайоне Мокрушинский команда энтузиастов под руководством профессора ТГУ, доктора педагогических наук Галины Николаевны Прозументовой решила создать инновационную образовательную организацию.

О прошлом школы и о дне настоящем мы попросили рассказать Людмилу Ивановну Чуяшову, заместителя директора по учебной работе, организатора совместной деятельности на параллели старшей школы (8-11-е классы). По ее словам, образовательная организация сразу строилась как авторская школа.

Набирая педагогический коллектив, Галина Прозументова размышляла вместе с учителями об изменении сложившихся содержания и форм обучения. Новая школа с самого начала стала уделять большое внимание совместной образовательной деятельности детей и взрослых (включая родителей учеников), развивая открытые, партнерские отношения. Помимо этого, здесь начали создаваться специальные образовательные программы, которые реализовывались в логике совместной деятельности.

- В 1995 году у нас родилась инновационная программа обучения проектированию как базовому действию, - рассказывает Людмила Чуяшова. - В ее рамках педагоги-единомышленники объединяют свои усилия и учат детей проектированию в разных предметных областях. Сейчас эта программа называется «Обучение образовательному проектированию». Педагоги и учащиеся совместно проектируют разные формы и содержание обучения на уроке и во внеурочном пространстве, опираясь на собственные представления о целях и ценностях образования. Как говорила Галина Николаевна Прозументова, в нашей школе педагоги и учащиеся учатся создавать места «личного присутствия». Мы считаем, что, освоив навыки проектирования образовательной деятельности, выпускники смогут применить их при проектировании будущей профессиональной деятельности. Разрабатывая это направление, наше учреждение стало муниципальной инновационной площадкой в Томске по созданию модели образовательного проектирования в старшей школе.

По индивидуальной траектории

По словам заместителя директора, важно помочь ребенку посмотреть на образование как на собственный проект, который он разрабатывает и за который отвечает. И чем раньше он осознает это, тем лучше для самого подростка. Поэтапно это происходит так.

В 8-х и 9-х классах учителя выясняют, что дети про себя думают, чего хотят, какие ценности они для себя выделяют, кем себя видят в будущем, на какие профили ориентируются. А в 10-х и 11-х классах школьники уже обучаются по индивидуальным образовательным траекториям, определив для себя цели и задачи обучения в старшей школе. Тогда они могут менять собственный учебный план, делать заказы на разные формы обучения, ходить на курсы, участвовать в конкурсах, которые обогащают их знаниями и опытом. Таким образом, в старшей школе происходит построение индивидуальных профилей для каждого ребенка, он сам определяет, какие ресурсы ему нужны.

Старшеклассник - это лицо образовательного учреждения, результат многолетней работы педагогического коллектива. В школе № 49 молодым людям предоставляют средства, создают условия для реализации индивидуальной образовательной траектории, чтобы они смогли в дальнейшем построить свою карьеру и судьбу.

Как они ими воспользуются, это уже дело каждого. Но вот факт: ежегодно из стен учреждения выпускаются около 40 человек, при этом в вузы из них поступают свыше 80 процентов. Как отметила Людмила Чуяшова, по словам многих выпускников, им было легко войти в студенческую жизнь, так как еще в школе они получили необходимую подготовку в проектировании своего будущего, нужные знания и умения, научились отвечать за себя. Это ли не высшая оценка труда педагогов?