Изучать историю своей страны и своего рода очень важно, для того чтобы знать, кто мы, откуда и куда идем. Ежегодная областная историко-патриотическая конференция обучающихся образовательных организаций Томской области «Листает ветер летопись времен» играет большую воспитательную роль для школьников.

Она призвана развивать патриотизм и чувство гражданской ответственности у подрастающего поколения, популяризировать поисково-исследовательскую работу и туристско-краеведческое движение школьников. Это - часть работы, предусмотренной планом оргкомитета «Победа», и еще один шаг навстречу юбилею Великой Победы, который мы будем отмечать через год.

Организаторы конференции - Томское региональное отделение Всероссийской общественной организации ветеранов войны, труда, Вооруженных сил и правоохранительных органов, департамент общего образования Томской области, департамент общего образования Томска и областной центр дополнительного образования. В 2019 году конференция посвящена 75-летию создания Томской области и нескольким памятным датам отечественной истории - 74-й годовщине Победы и 30-летию вывода советских войск из Афганистана. Этим темам были посвящены секции конференции.

Проходит конференция в несколько этапов: районные завершились еще в феврале, а окружные проводятся в марте. Начало положил Первомайский район в первый день весеннего месяца, затем эстафету приняли Колпашево и Мельниково, завершится марафон 22 марта в селе Кисловка Томского района.

Городской этап конференции состоялся 16 марта в средней школе № 32 областного центра. В разных этапах на протяжении нынешней весны примут участие сотни учащихся общеобразовательных школ, лицеев, гимназий. Больше полусотни из них представили Томск на городской конференции, которая началась с небольшой экскурсии по школьному музею, который реконструирован и расширен после капитального ремонта здания. В нем собран богатый материал, посвященный истории Великой Отечественной войны и особенно - боевому пути 19-й Гвардейской стрелковой дивизии.

- Для современных школьников очень важны такие экскурсии, такие мероприятия, как эта конференция, - говорит руководитель музея школы № 32 Анатолий Полтанов. - Наши ученики из группы экскурсоводов знают историю многих экспонатов, для них слово «история» - не пустой звук. Хочется, чтобы как можно больше подростков лучше знали историю нашей страны. К сожалению, опросы показывают другое. Дети все меньше и меньше знают о героях прошлого. Но это - не про сегодняшних наших гостей. Они прекрасно подготовились, и многие представили солидные работы. Последним этапом конференции станет финальное заседание, которое пройдет 24 апреля в большом зале областной администрации.

После торжественной части, проходившей в актовом зале школы № 32, участники конференции приступили к работе по четырем секциям. Здесь можно было узнать немало интересных сведений об истории нашего города в годы войны. Школьники рассказывали о фронтовых подвигах ветеранов Великой Отечественной, о самоотверженной работе тружеников тыла, о судьбах воинов-интернационалистов… Выступления, тщательно подготовленные ребятами, сопровождались богатыми фотоматериалами и хорошими презентациями. Они содержат большой фактаж, копии публикаций и свидетельства очевидцев. Все эти рассказы трогали душу, вызывали гордость за наших земляков.

Ребята заслужили слова благодарности от членов жюри, в числе которых были заместитель председателя областного Совета ветеранов Петр Дубровин, заместитель военного комиссара Томской области по работе с ветеранами полковник Анатолий Третьяк, руководитель музея образования Томского района Светлана Вершинина, а также учителя, методисты и педагоги вузов.

Имена обладателей призовых мест по итогам проведения окружного этапа будут объявлены позже, тогда же дети получат свои дипломы победителей и сертификаты участников. Но главная награда - полученные знания, ценные сведения о прошлом нашей страны.

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