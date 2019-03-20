За рекламу с «низкими поцелуями» цветочник из Томска оштрафован ФАС

Томский предприниматель, владеющий сетью цветочных магазинов, оштрафован на 4 тысячи рублей за размещение баннеров с двусмысленной рекламой своей продукции. Живописный текст «Чем круче букет, тем ниже поцелуй. Будет стоять неделю!», размещенный в ноябре 2018 года на всеобщее обозрение на улицах города, вызвал такое негодование у ряда местных жителей, что они не поленились обратиться с жалобой в Управление федеральной антимонопольной службы по Томской области. Ведомство согласилось с тем, что объявление о удивительных свойствах цветов вызывает непристойные ассоциации и вынесло предпринимателю предписание. На этом история с букетами не закончилась, и вот томское УФАС сообщило, что за свою рекламу бизнесмен получит штраф.

«19 марта УФАС России назначило индивидуальному предпринимателю административный штраф в размере четырех тысяч рублей за непристойную рекламу букетной лавки. Ответственность за данное нарушение предусмотрена частью первой статьей 14.3 кодекса РФ об административных правонарушениях», — отмечено в официальном сообщении антимонопольной службы.

Прогрессивно мыслящих горожан эта новость немало повеселила. Они справедливо заметили, что за скромную сумму в 4 тысячи рублей предприниматель получил невиданную рекламу своих цветов, ведь новость про его скандальный баннер имела широкий общественный резонанс. Возможно, эта история станет поводом для новых креативных реклам с сексуальным подтекстом от продавцов колбасных изделий, плодо-овощной и иной продукции.