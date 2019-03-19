Стоит ли томичам ставить прививку от клеща

Активный образ жизни и большие планы на лето стали поводом, чтобы решиться на прививку от клещевого энцефалита. Заодно - рассказать читателям, как проводится вакцинация и есть ли в этом смысл.

На прививку меня уговорил мой парень. Сказав, что в этом году предстоит много ездить в Шерегеш, на Алтай и по Сибири - районы, где клещи весьма активны и случаев присасывания - тысячи. Пришлось согласиться, и в назначенный день мы пришли в медицинский пункт, где проводят вакцинацию. В списке «желающих» оказались 573-574-ми по счету.

На приеме врач сказала, что сейчас только у нее ежедневно прививается по 75 человек. В идеале задуматься о прививке надо было еще зимой. Ведь вакцинация проводится по определенной схеме: сначала делается первая прививка, через месяц - вторая, через год - третья. Иммунитет к энцефалиту появляется примерно через две недели после введения ВТОРОЙ прививки.

То есть полтора месяца и две дозы - дают до 75% эффективности прививки. Весьма неплохо!

Если потом не забыть и сделать третью прививку, то иммунитет продержится три года. Через три года вакцинацию придется повторить. Правда, уже с помощью одной прививки, а не трех. Что ж, будем теперь следовать схеме.

Все прошло очень быстро. Единственное, что нам, как «новичкам» (тем, кто прививается впервые), нужно было посидеть еще 20 минут в коридоре, чтобы посмотреть на первоначальную реакцию организма. Но ничего не произошло.

Как это работает?

Специалист рассказала, когда человек заражается, организм начинает вырабатывать антитела. Это специфические белки, которые должны уничтожить вирус или бактерию. Процесс этот не быстрый, поэтому иногда вирус успевает поразить большое количество клеток до того, как антитела с ним расправятся.

Любая вакцина придумана для того, чтобы в крови появились эти самые антитела. Для этого в организм вводят ослабленных или мертвых (как в случае с энцефалитом) возбудителей. От них заболевание не развивается, а вот антитела появляются. И когда приходится столкнуться с настоящей болезнью, организм уничтожает ее, ведь оружие-то уже наготове.

Чтобы помочь своему иммунитету, нужно в первые дни снизить физические нагрузки, отказаться от похода в баню (если планировали) и самое главное - от алкоголя и табака.

Но, есть одно НО. Прививку можно делать не всем. Существуют индивидуальные противопоказания (у европейских вакцин их меньше). Самое распространенное - аллергия на компоненты вакцины. В таком случае можно проконсультироваться, какая вакцина подойдет именно вам, приобрести ее и поставить в профильном учреждении.

Во-вторых, многие боятся реакций на прививку. Дело в том, что примерно у 7% привитых (зависит от вакцины) повышается температура, краснеет место, куда был сделан укол, чувствуется ломота в теле. Эти симптомы - естественная реакция на введение возбудителя болезни и повод сходить к доктору на всякий случай. И тут каждый выбирает сам, чего боится больше: возможного энцефалита или пары-тройки дней недомогания.

Есть ли смысл бежать за прививкой сейчас?

Это зависит исключительно от ваших планов на лето. Если вы планируете провести его в городе или уехать на все три месяца на море, то вероятность вашей встречи с клещом не столь высока, как если хотите ездить на шашлыки, на дачу, в лес - за грибами, ходить в походы и вести активный образ жизни.

Кроме того, помните, что мы живем в районе с высоким риском заражения, где даже в городской черте, в парках встречаются клещи.