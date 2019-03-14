Сибирская Аграрная Группа оштрафована по иску Россельхознадзора

Борьба с загрязнением куриным пометом земель вблизи Томска продолжается. В среду, 13 марта, областное управление Россельхознадзора сообщило, что мировой суд оштрафовал Сибирскую Аграрную Группу (САГ) на 100 тысяч рублей. за то, что холдинг не подготовил своевременно проект по рекультивации земель в окрестностях поселка Копылово. Со слов представителя ведомства Григория Косенко, в 2014 году инспекторы выявили здесь большое скопление помета, привезенного с птицефабрики, принадлежащей САГ. Будучи привлеченным к административной ответственности, предприятие пошло на мировое соглашение с региональным Россельхознадзором и обязалось до декабря 2018 года разработать проект рекультивации земель, на которых действуют пруды- накопители. Однако это условие соглашение, отметил Косенко, выполнено не было, а земли продолжают загрязняться пометом.

«Инспекторы Россельхознадзора выявили, что на участки в поселке Копылово снова вывозятся животноводческие отходы», - сказал представитель ведомства. Он подчеркнул, что Сибирской Аграрной Группе выдано повторное предписание выполнить требования Россельхознадзора в срок до мая 2019 года.

Отметим, что любые новости про помет под Томском жители областного центра принимают с большим вниманием. Горожане несколько лет подряд в летний сезон страдают от неприятного запаха на улицах. В минувшем году они буквально засыпали жалобами городские и областные власти, что и стало главной причиной выявления разных источников зловония, которых на данный момент насчитывается более двух десятков.