2019-03-07T05:44:28+03:00
Общество

Власти Томска вновь собрались менять маршрутную сеть

Новая схема должна учесть интересы жителей новостроек
Татьяна Щукина
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Мэрия Томска обещает, что схема маршрутной сети будет обсуждаться с горожанами. Фото: bus-online.ruМэрия Томска обещает, что схема маршрутной сети будет обсуждаться с горожанами. Фото: bus-online.ru
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Заместитель мэра Томска Владимир Брюханцев сообщил о подготовке нового варианта маршрутной сети города. Он будет готов уже к 20-м числам марта, после чего проект планируется обсудить совместно с общественность. Томские чиновники считают, что «стара» сеть (хотя ей всего два года) перестала быть актуальной.

«Мы учли те замечания, которые поступали к нам с ноября. Их давали и совет старейшин, и совет ветеранов. Что-то учли, что-то — нет. У нас появились новые микрорайоны — Радужный, Южные Ворота, которые мы должны отразить», — пояснил Брюханцев.

Заммэра сказал, что для обсуждения проекта с гражданами будут организованы специальные встречи в районных администраций. График встреч будет опубликован на официальном сайте администрации города Томска.

По словам Брюханцева, в новой схеме предполагаются 29 автобусных маршрутов, 6 — троллейбусных и 4 — трамвайных. Введение обновленной маршрутной сети планируется в 2020 году. Отдеьное внимание чиновник уделил необходимости сокращения числа недобросовестных перевозчиков в Томске. Для их исключения (или исправления) мэрия хочет ужесточить условия контрактов и изменить систему штрафов за каждое нарушение.

«Чем мы жестче поставим условия будущих контрактов на пять лет, тем больше недобросовестных перевозчиков мы уберем из города», — уверен Владимир Брюханцев. Кроме того, он сообщил, что возможность работать с пассажирами получат те владельцы марруток, которые обновят свой автобусный парк и установят систему безналичного расчета за проезд.

ИСТОЧНИК KP.RU

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