Ученик, которого обматерил учитель в Томске, жалуется на угрозы

Учащийся школа №35 города Томска, ставший печально известным на всю Россию благодаря видео своего разговора с учителем физкультуры, был вынужден удалить запись со своей страницы в соцсети.

«Видео удалено по причине того что НЕ ВОЗМОЖНО терпеть угрозы и оскорбления... Плюс новости уже врут в наглую и преподносят все иначе», - написал Денис (имя изменено, орфография сохранена) и отключил возможность комментариев.

Отметим, что и мама 9-классника Лилия так же ранее говорила в интервью томским журналистам о том, что ей и ее сыну угрожают. Женщина призналась, что теперь боится отпускать ребенка в школу.

Напомним, что ЧП в школе №35 случилось 28 февраля во время одного из уроков физкультуры, где занимались несколько классов. Один из учащихся (Денис) во время занятий сидел на матах, на что физрук (не его класса) сделал ему замечание. Как утверждает подросток, замечание было сделано в резкой форме. Это вызвало ответную грубость со стороны парня. Слово за слово между учеником и педагогом разгорелся конфликт с использованием матерных слов и не матерных, но обидных оскорблений. Учитель предложил подростку выйти и ответить «за базар». Результатом конфликта стало служебное расследование в школе. В понедельник мама Лилия намерена обратиться с жалобой в городской департамент образования.

Далеко не все томичи поддержали женщину и ее сына в конфликте с учителем. Мальчика упрекнули в отсутствии хорошего воспитания, в том, что он неуважительно разговаривает со старшими, грубил учителю, спровоцировал его и, в целом, «сам напросился».