Семейная кухня: готовим для любимых и с любимыми

Книга – универсальный подарок, а праздничная кулинарная книга от издательства «Комсомольская правда» - замечательный подарок для тех, кто любит вкусно готовить и радовать своих любимых.

Автор, Венера Осепчук – популярный кулинарный блогер со 170 тысячью подписчиками в Инстаграме. О своем проекте она говорит так:

- Для меня кухня всегда была сердцем и душой дома. Все наши радости, проблемы, достижения, праздники, семейные посиделки – всё за накрытым столом.

В книгу вошли самые востребованные рецепты, проверенные на кухнях сотнях тысяч моих любимых подписчиков. Готовьте на здоровье, мои дорогие, и пусть ваш дом будет полон счастья, любви и аромата вкусной еды!"

Купить книгу можно по ссылке: https://shop.kp.ru

.

.