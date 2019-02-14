2019-02-14T11:15:36+03:00
Общество

Семейная кухня: готовим для любимых и с любимыми

Книга популярного блогера – в подарок
Софья СЕВОСТЬЯНОВА
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,,Фото: Предоставлено "Комсомолке"
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Книга – универсальный подарок, а праздничная кулинарная книга от издательства «Комсомольская правда» - замечательный подарок для тех, кто любит вкусно готовить и радовать своих любимых.

Автор, Венера Осепчук – популярный кулинарный блогер со 170 тысячью подписчиками в Инстаграме. О своем проекте она говорит так:

- Для меня кухня всегда была сердцем и душой дома. Все наши радости, проблемы, достижения, праздники, семейные посиделки – всё за накрытым столом.

В книгу вошли самые востребованные рецепты, проверенные на кухнях сотнях тысяч моих любимых подписчиков. Готовьте на здоровье, мои дорогие, и пусть ваш дом будет полон счастья, любви и аромата вкусной еды!"

Купить книгу можно по ссылке: https://shop.kp.ru

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ИСТОЧНИК KP.RU

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