Томичи могут бесплатно проверить свои тонометры в «ЦСМ»

Росстандарт проводит всероссийскую акцию «Будь уверен! Будь здоров!». Цель – донести до людей важность регулярной проверки бытовых тонометров, которыми измеряют артериальное давление.

В день акции специалисты Росстандарта планируют проверить приборы во всех федеральных округах.

- Такие устройства нужно периодически проверять на погрешность измерений, и если она превышает допустимый уровень, то прибор считается неисправным. А человек не может уверенно контролировать свое здоровье. А ведь от результатов измерений тонометра может зависеть своевременность оказания медицинской помощи, – отметил Министр промышленности и торговли РФ Денис Мантуров.

В прошлом году благотворительная акция ЦСМ Росстандарта впервые проводилась в Сибирском, Дальневосточном и Уральском федеральных округах.

- Мы проводим акцию в рамках программы «День здоровья Росстандарта» для того, чтобы привлечь внимание к роли измерений и подтверждению их достоверности для нашей жизни. В трех округах было проверено порядка 3 тысяч бытовых тонометров, и около 10% из них были признаны специалистами-метрологами непригодными к эксплуатации. Мы планируем проводить акцию регулярно и охватим все российские регионы. В том числе расширим спектр проверяемой техники за счет других приборов для контроля состояния здоровья обычных людей, – сообщил Руководитель Росстандарта Алексей Абрамов.

Частой причиной неверных показаний тонометров является нарушение целостности манжет и соединительных элементов частей приборов. В день акции специалисты ЦСМ Росстандарта дадут не только заключение о показаниях тонометра, но и советы по устранению неисправности.

11 февраля жители Томской области могут принести тонометр и проверить его точность бесплатно в отделениях «Томский ЦСМ»:

г. Томск, ул. Косарева, 17 а, 1 этаж, с 8.00 до 17.00

г. Стрежевой ул. Ермакова, 46а (Администрация, малый зал), с 12.00 до 18.00

г. Колпашево, ул. Мира, д.10, с 8.00 до 17.00