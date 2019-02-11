2019-02-11T07:08:17+03:00
Здоровье

Томичи могут бесплатно проверить свои тонометры в «ЦСМ»

Несколько филиалов принимают участие во всероссийской акции Росстандарта
Софья СЕВОСТЬЯНОВА
Поделиться:
11 февраля жители Томской области могут принести тонометр и проверить его11 февраля жители Томской области могут принести тонометр и проверить егоФото: Александр ГЛУЗ
Изменить размер текста:

Росстандарт проводит всероссийскую акцию «Будь уверен! Будь здоров!». Цель – донести до людей важность регулярной проверки бытовых тонометров, которыми измеряют артериальное давление.

В день акции специалисты Росстандарта планируют проверить приборы во всех федеральных округах.

- Такие устройства нужно периодически проверять на погрешность измерений, и если она превышает допустимый уровень, то прибор считается неисправным. А человек не может уверенно контролировать свое здоровье. А ведь от результатов измерений тонометра может зависеть своевременность оказания медицинской помощи, – отметил Министр промышленности и торговли РФ Денис Мантуров.

В прошлом году благотворительная акция ЦСМ Росстандарта впервые проводилась в Сибирском, Дальневосточном и Уральском федеральных округах.

- Мы проводим акцию в рамках программы «День здоровья Росстандарта» для того, чтобы привлечь внимание к роли измерений и подтверждению их достоверности для нашей жизни. В трех округах было проверено порядка 3 тысяч бытовых тонометров, и около 10% из них были признаны специалистами-метрологами непригодными к эксплуатации. Мы планируем проводить акцию регулярно и охватим все российские регионы. В том числе расширим спектр проверяемой техники за счет других приборов для контроля состояния здоровья обычных людей, – сообщил Руководитель Росстандарта Алексей Абрамов.

Частой причиной неверных показаний тонометров является нарушение целостности манжет и соединительных элементов частей приборов. В день акции специалисты ЦСМ Росстандарта дадут не только заключение о показаниях тонометра, но и советы по устранению неисправности.

11 февраля жители Томской области могут принести тонометр и проверить его точность бесплатно в отделениях «Томский ЦСМ»:

г. Томск, ул. Косарева, 17 а, 1 этаж, с 8.00 до 17.00

г. Стрежевой ул. Ермакова, 46а (Администрация, малый зал), с 12.00 до 18.00

г. Колпашево, ул. Мира, д.10, с 8.00 до 17.00

ИСТОЧНИК KP.RU

Еще больше материалов по теме: «Здоровье в Томске»

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Читайте также
Новости 24
Ко Дню святого Валентина в Томске пройдет «Забег поцелуев»
Подсчитано, сколько раз томичи лечат зубы
В свет вышел четвертый том книги о томичах-ветеранах боевых действий в Афганистане
Из-за аварии на Беринга жители домов по Иркутскому тракту остались без отопления
Движение на коммунальном мосту будет ограничено до 12 февраля
В районе Иркутского тракта перекрыто движение на трех участках
Томичи предпочитают электронные больничные бумажным
«Дворец спорта» завершает свою деятельность, как торговый центр
Сегодня автовокзал отменил из Томска 10 рейсов
Режиссер фильма «28 панфиловцев» приглашает томичей на мастер-класс
Поликлиники города и области работают до 21-00
На Белом озере вандалы разбили ледовые скульптуры
Даешь кипяток на морозе!
В Томске до выходных сохранятся аномальные морозы
Администрация города предоставит погорельцам с Профсоюзной маневренное жилье
Более 270 тысяч человек в Томской области пользуются налоговыми льготами
В Томске чиновники прокатились на автобусе