Весной томичи смогут платить за проезд в трамваях и троллейбусах картами

То, чего так давно ждали томичи, скоро появится: в общественном транспорте установят платежные терминалы. Больше не нужно будет искать мелочь по карманам или разменивать крупные купюры. Тестирование системы «безнала» в транспорте начнется уже этой весной. Об этом сообщила заместитель директора ТТУ Ольга Свахина.

Отправной точкой стало решение губернатора Сергея Жвачкина создать рабочую группу по внедрению в регионе безналичной системы оплаты проезд. После этого был найден оператор, им стал красноярский «ИнфоКом», который установит терминалы в салонах трамваев и троллейбусов, создаст единую операционную сеть. Тестировать систему начнут в марте, а запуск в полном объеме запланирован на июль.

Свахина уточнила, что с 1 июля 2019 года согласно федеральному закону о контрольно-кассовой технике (ККТ) в транспорте должен быть введен безналичный расчет. Помимо этого будут фиксироваться поездки каждого пассажира с геолокацией.

Таким образом, станет возможным оптимизировать работу конкретных маршрутов, анализируя пассажиропоток и нагрузку в определенные часы.

Добавим, что система не отменит привычный наличный расчет, так что, люди старшего поколения могут не волноваться из-за нововведений.