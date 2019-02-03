2019-02-03T09:26:25+03:00
Схема проезда

Весной томичи смогут платить за проезд в трамваях и троллейбусах картами

Определен оператор, который разработает тарифное меню
Софья СЕВОСТЬЯНОВА
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Удобно и доступно - скоро томичи смогут не таскать мелочь в карманах.Удобно и доступно - скоро томичи смогут не таскать мелочь в карманах.Фото: Светлана МАКОВЕЕВА
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То, чего так давно ждали томичи, скоро появится: в общественном транспорте установят платежные терминалы. Больше не нужно будет искать мелочь по карманам или разменивать крупные купюры. Тестирование системы «безнала» в транспорте начнется уже этой весной. Об этом сообщила заместитель директора ТТУ Ольга Свахина.

Отправной точкой стало решение губернатора Сергея Жвачкина создать рабочую группу по внедрению в регионе безналичной системы оплаты проезд. После этого был найден оператор, им стал красноярский «ИнфоКом», который установит терминалы в салонах трамваев и троллейбусов, создаст единую операционную сеть. Тестировать систему начнут в марте, а запуск в полном объеме запланирован на июль.

Свахина уточнила, что с 1 июля 2019 года согласно федеральному закону о контрольно-кассовой технике (ККТ) в транспорте должен быть введен безналичный расчет. Помимо этого будут фиксироваться поездки каждого пассажира с геолокацией.

Таким образом, станет возможным оптимизировать работу конкретных маршрутов, анализируя пассажиропоток и нагрузку в определенные часы.

Добавим, что система не отменит привычный наличный расчет, так что, люди старшего поколения могут не волноваться из-за нововведений.

ИСТОЧНИК KP.RU

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