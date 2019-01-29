В Томске введен масочный режим

Вирусные заболевания, начавшиеся в Томске в середине января, пока еще не сошли на нет. В некоторых детских садах введен карантин, а в общественных учреждениях – масочный режим. Согласно распоряжениям мэрии о мерах по снижению заболеваемости гриппом и ОРВИ приняты соответствующие меры.

Томичам рекомендуют пользоваться медицинскими масками в общественных местах и транспорте, кроме того, масочный режим обязателен для сотрудников, работающих с людьми.

В городском общественном транспорте введена регулярная обработка поручней с применением хлорсодержащих жидкостей.

В школах и детских садах действуют утренние фильтры, среди педагогов проведена обязательная вакцинация.

Горожанам напоминают о правилах профилактики: не переохлаждаться, чаще мыть руки с мылом и проветривать помещения, по возможности, избегать мест массового скопления людей и контактов с заболевшими. При признаках заболевания не заниматься самолечением, а обращаться за медицинской помощью в поликлинику по месту жительства.

Добавим, что действует «Горячая линия» по профилактике «Осторожно: грипп!» по телефонам 516-616 или 8-800-350-88-50.