Мэрия Томска хочет взыскать с одного из городских перевозчиков более 9 миллионов рублей

Департамент городского хозяйства подал в областной арбитражный суд иск на перевозчика, который отвечает за маршрут № 20, следующий от станции «Товарная» до НПО «Вирион». Цена искового заявления – 9 млн 470 тысяч 460 рублей.

Специалисты «Центра организации и контроля пассажироперевозок» выявили ряд нарушений, которые перевозчик не устранил своевременно. Так, он не предоставил вовремя отчетную документацию, неоднократно нарушил интервалы движения автобусов, не выведя на линию необходимое количество транспорта, при перевозке использовал автобусы старше 10 лет. Кроме того, он не обеспечил в салонах некоторых автобусов медицинские аптечки, огнетушители, знаки аварийной остановки и пр. Не на всех автобусах компании действовала система ГЛОНАСС. Специалисты ЦОиКП неоднократно делали перевозчику замечания в части санитарного состояния автобусов. Также автобусы маршрута № 20 не были оборудованы приспособлениями для перевозки людей с ограниченными возможностями здоровья, пассажиров с детскими колясками.

- На протяжении всего периода исполнения контракта в адрес перевозчика неоднократно были направлены претензии как в письменном, так и в устном виде, которые были документально зафиксированы. Однако, каких-либо действенных мер со стороны компании не последовало, - отметил заместитель мэра - начальник департамента городского хозяйства Владимир Брюханцев.

Материалы дела будут рассмотрены в Арбитражном суде Томской области в ближайшее время.