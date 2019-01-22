В одной из школ Томской области отменили уроки из-за осыпавшейся плитки

В СМИ появилась информация о том, что в школе № 1 села Молчаново на девочку упала потолочная плитка. За комментарием мы обратились к начальнику управления образования Молчановского района Наталье Васильчук.

- У нас нет пострадавших, - прокомментировала чиновница. - Один из сотрудников сегодня заметил, что потолочная плита в небольшом коридоре немного наклонилась. Он ведет к единственному в учреждении туалету. По этой причине всех детей отпустили с занятий до завтрашнего дня. На данный момент, специалисты проверяют, могут ли обрушиться потолочные плитки в других местах.

Сейчас рабочие частично демонтируют потолочную плитку, чтобы предотвратить осыпание штукатурки, которую наносили на школьный потолок 50 лет назад.