2019-01-22T11:56:16+03:00
Общество

В одной из школ Томской области отменили уроки из-за осыпавшейся плитки

Никто не пострадал
Елена Чечнева
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всех детей отпустили с занятий до завтрашнего дня.всех детей отпустили с занятий до завтрашнего дня.Фото: Алексей БУЛАТОВ
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В СМИ появилась информация о том, что в школе № 1 села Молчаново на девочку упала потолочная плитка. За комментарием мы обратились к начальнику управления образования Молчановского района Наталье Васильчук.

- У нас нет пострадавших, - прокомментировала чиновница. - Один из сотрудников сегодня заметил, что потолочная плита в небольшом коридоре немного наклонилась. Он ведет к единственному в учреждении туалету. По этой причине всех детей отпустили с занятий до завтрашнего дня. На данный момент, специалисты проверяют, могут ли обрушиться потолочные плитки в других местах.

Сейчас рабочие частично демонтируют потолочную плитку, чтобы предотвратить осыпание штукатурки, которую наносили на школьный потолок 50 лет назад.

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