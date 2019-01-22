2019-01-22T05:32:06+03:00
Общество

В Томске студенты отработают поведение в ЧС с помощью виртуальной реальности

Пока пилотной версией пользуются преподаватели
Елена Чечнева
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руководитель проекта, директор Центра компьютерных наук и технологий ТГУ Александр Замятинруководитель проекта, директор Центра компьютерных наук и технологий ТГУ Александр ЗамятинФото: Пресс-служба ТГУ
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Учёные и студенты ТГУ совместно с IT-компанией Rubius создали прототип платформы для сборки образовательных модулей. В ней использованы технологии виртуальной и дополненной реальности (VR/AR).

«Пилот» предназначен для преподавателей безопасности жизнедеятельности (БЖД). Он поможет учащимся отрабатывать навыки поведения в чрезвычайных ситуациях. В компьютерной "игре" студентам доступны около ста интерактивных 3D-моделей, которые позволяют создавать виртуальную среду обучения и отрабатывать действия в условиях пожара. В модуле, к примеру, есть кнопки сигнализации, огнетушители, емкости с песком, пожарные гидранты и рукава, элементы окружения и интерьера.

– Задача преподавателя одновременно простая и сложная, — рассказывает Николай Сайнаков, доцент факультета исторических и политических наук ТГУ, создатель онлайн-курса «История и технологии выживания», первый протестировавший возможности новой платформы. – С одной стороны, ты играешь в виртуальный конструктор, собирая из разных деталей сценарий учебной работы, продумываешь алгоритмы действий. С другой стороны, необходимо осваивать и возможности самой платформы, удобство инструментария, интуитивность интерфейса, выстраивать некую логику развития своего проекта. Причем, стоит отметить, что платформа позволяет решать эти задачи любому преподавателю, даже если он не является специалистом в области технологий виртуальной и дополненной реальности.

Важным свойством платформы является её открытость в части наполнения библиотек интерактивных объектов, обмена разработанными модулями и сценариями. Сейчас всё это создаётся специалистами ТГУ и Rubius, однако в будущем любой энтузиаст сможет добавлять собственные наработки и делиться ими.

Создаваемая платформа не предъявляет высоких требований к оборудованию. Однако в полной мере она раскрывает свои возможности при использовании очков, шлемов виртуальной или дополненной реальности, доступность которых стремительно растёт.

Первый тестовый доступ студентов к платформе намечен на апрель–май этого года. Введение первого образовательного модуля в реальный образовательный процесс запланировано на 2019–2020 учебный год.

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