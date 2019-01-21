2019-01-21T05:34:41+03:00
Общество

Теплая погода с мокрым снегом ожидается в понедельник в Томске

Возможен порывистый ветер
Елена Чечнева
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В понедельник выпадет мокрый снегВ понедельник выпадет мокрый снегФото: Евгения ГУСЕВА
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Как сообщает Томский гидрометцентр, 21 января в областном центре прогнозируют облачную погоду с прояснениями. В понедельник выпадет мокрый снег, столбик термометра не опустится ниже -1...-3 градусов.

- Ветер южный 4-9 м/с, днём местами усиление до 14м/с. На дорогах местами гололедица. - говорится в сообщении.

В регионе синоптики обещают днем -1…-6 °С, в отдельных районах - до -11 °С. Возможны метели.

Добавим, что томичи могут сообщать о необходимости очистить дороги в районные администрации. Такая практика уже действует в Кировском районе города. Его жители могут оставлять заявки по номеру 56-40-96.

- Улицы 3-й категории должны чиститься 1 раз в месяц, однако если есть экстренная необходимость, например, улицу замело после снегопада или сильного ветра, жители могут позвонить в наш отдел, и мы оперативно направим технику, - рассказала начальник отдела благоустройства Кировского района Жанна Рудова.

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