Автомобиль реанимации столкнулся с трамваем в Томске

ДТП на Комсомольском проспекте, 58, произошло 17 января около 15.50. Вначале информация появилась в социальных сетях. Пользователи гадали, кто же виновен в аварии. На место выехали сотрудники Госавтоинспекции.

- Информация о пострадавших в дежурную часть ГИБДД не поступала, - сообщили в пресс-службе МВД России по Томской области.

По словам главного врача Станции скорой медицинской помощи Николая Родионова, трамвай не пропустил реанимобиль со включёнными звуковым и световым сигналами.

Реанимобиль вез 14-летнюю девочку от вертолетной площадки села Корнилово в детскую больницу №1. Девочка находилась в Александровской районной больнице.

- Пациентка находилась в тяжёлом состоянии на аппарате искусственной вентиляции лёгких. После столкновения на место происшествия оперативно прибыл другой реанимобиль. Девочка была доставлена в место назначения – детскую больницу №1, - уточняет telegram-канал "Область здоровья".