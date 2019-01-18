2019-01-18T05:38:43+03:00
Происшествия

Автомобиль реанимации столкнулся с трамваем в Томске

Авария произошла на печально известном Комсомольском проспекте
Елена Чечнева
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Пациентка реанимобиля не пострадалаПациентка реанимобиля не пострадалаФото: соцсети
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ДТП на Комсомольском проспекте, 58, произошло 17 января около 15.50. Вначале информация появилась в социальных сетях. Пользователи гадали, кто же виновен в аварии. На место выехали сотрудники Госавтоинспекции.

- Информация о пострадавших в дежурную часть ГИБДД не поступала, - сообщили в пресс-службе МВД России по Томской области.

По словам главного врача Станции скорой медицинской помощи Николая Родионова, трамвай не пропустил реанимобиль со включёнными звуковым и световым сигналами.

Реанимобиль вез 14-летнюю девочку от вертолетной площадки села Корнилово в детскую больницу №1. Девочка находилась в Александровской районной больнице.

- Пациентка находилась в тяжёлом состоянии на аппарате искусственной вентиляции лёгких. После столкновения на место происшествия оперативно прибыл другой реанимобиль. Девочка была доставлена в место назначения – детскую больницу №1, - уточняет telegram-канал "Область здоровья".

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