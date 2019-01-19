2019-01-19T19:41:33+03:00
Общество

Томских пенсионеров приглашают на занятия по выращиванию тропических орхидей

Их проведут сотрудники Ботанического сада ТГУ
Елена Чечнева
Поделиться:
В Томской академии активного долголетия объявили набор слушателей в Школу современного садоводстваВ Томской академии активного долголетия объявили набор слушателей в Школу современного садоводстваФото: Виктор ГИЛИЦКИЙ
Изменить размер текста:

В Томской академии активного долголетия объявили набор слушателей в Школу современного садоводства, сообщается на сайте Томского госуниверситета.

Первое занятие состоится 30 января. Его посвятят выращиванию тропических орхидей в домашних условиях. Сотрудники Ботанического сада и преподаватели ТГУ расскажут о размножении цветов и особенностях ухода за ними. В ответ слушатели также смогут поделиться своим опытом.

С февраля в Школе современного садоводства начнутся мастер-классы. По субботам, 2 и 9 февраля, в Ботаническом саду ТГУ пенсионеры продолжат во время практических занятий знакомиться с правилами посадки и размножением тропических орхидей. Кроме того, для участников мастер-классов подготовлена экскурсия по Ботаническому саду.

Записаться на занятия и получить подробную информацию о мероприятиях Томской академии активного долголетия можно по телефонам информационного(3822) 47-95-13; 47-95-14.

Время работы информационного центра: в рабочие дни с 9.00 до 16.00.

Напомним, в прошлом году проект «Томская академия активного долголетия» стал победителем конкурса гранта Президента Российской Федерации на развитие гражданского общества, предоставленного Фондом президентских грантов.

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Читайте также
Мы нашли того, кто рубит русский лес. Часть 5 расследования «Комсомолки»
Журналисты «Комсомольской правды» Владимир Ворсобин и Виктор Гусейнов отправились из Москвы в Сибирь, чтобы увидеть, действительно ли всю тайгу здесь хищнически выпилили и продали в Поднебесную [фото, видео]
Депортированная украинская журналистка Елена Бойко - жертва злых сил или нарушитель российских законов?
Депутат Госдумы Сергей Шаргунов и обозреватель "Комсомольской правды" Александр Гришин поспорили о том, должны ли суды учитывать политические обстоятельства
Так кто же вырубает русскую тайгу? Часть 4 расследования «Комсомолки»
Журналисты «КП» Владимир Ворсобин и Виктор Гусейнов отправились из Москвы в Сибирь, чтобы увидеть своими глазами, действительно ли весь лес здесь хищнически пилится и вывозится в Поднебесную [фото, видео, подкаст]
Новости 24
Двух пьяных водителей большегрузов задержали на трассе в Томской области
Роспотребнадзор запретил одну купальню в Томской области
В Томске оштрафовали главу департамента дорожной деятельности и благоустройства
Семейный парк развлечений могут построить в Лагерном саду Томска
Житель Томской области пойдет под суд за убийство котенка при подростке
Томская студентка предлагает создать экстрим-парк на месте томской ТЭЦ-1
В Томской области оборудуют около 40 мест для крещенских купаний
Под Томском чуть не перевернулся автобус с пассажирами
В томской колонии наладили производство колбасы без сои и ГМО
В Томске нашли несколько нарушений в работе маршрута № 38
Главврача ЦРБ Томского района осудили за хищение
Томские ученые разработали имплантант, с которым кости срастаются вдвое быстрее
Росгвардейцы проверят купель на Белом озере на наличие взрывчатых веществ
В Томской области начал работу кардиологический диспансер