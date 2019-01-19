Томских пенсионеров приглашают на занятия по выращиванию тропических орхидей

В Томской академии активного долголетия объявили набор слушателей в Школу современного садоводства, сообщается на сайте Томского госуниверситета.

Первое занятие состоится 30 января. Его посвятят выращиванию тропических орхидей в домашних условиях. Сотрудники Ботанического сада и преподаватели ТГУ расскажут о размножении цветов и особенностях ухода за ними. В ответ слушатели также смогут поделиться своим опытом.

С февраля в Школе современного садоводства начнутся мастер-классы. По субботам, 2 и 9 февраля, в Ботаническом саду ТГУ пенсионеры продолжат во время практических занятий знакомиться с правилами посадки и размножением тропических орхидей. Кроме того, для участников мастер-классов подготовлена экскурсия по Ботаническому саду.

Записаться на занятия и получить подробную информацию о мероприятиях Томской академии активного долголетия можно по телефонам информационного(3822) 47-95-13; 47-95-14.

Время работы информационного центра: в рабочие дни с 9.00 до 16.00.

Напомним, в прошлом году проект «Томская академия активного долголетия» стал победителем конкурса гранта Президента Российской Федерации на развитие гражданского общества, предоставленного Фондом президентских грантов.