В нефтяной скважине в Томской области обнаружили ранее не известные вирусы

Российские биологи из ФИЦ Биотехнология РАН, МГУ имени М.В.Ломоносова и Томского госуниверситета исследовали воду, извлеченную из нефтяной скважины в селе Чажемто Колпашевского района. В числе прочей биомассы исследователи обнаружили в ней ДНК не известных раньше вирусов-бактериофагов порядка Caudovirales. Теперь их внесли в единую базу данных. О находке учёные сообщили в журнале Data in Brief, отмечает пресс-службе Московского госуниверситета.

Изначально скважину пробурили в Чажемто в поисках нефти в начале 50-х. Однако вместо черного золота геологи обнаружили термальные воды. В итоге она оказалась не нужна нефтяникам, зато привлекла ученых. В последние годы находится все больше подтверждений того, что биосфера заметно шире, чем было принято считать раньше. Согласно недавнему докладу Deep Carbon Observatory, в недрах земли сосредоточена огромная биомасса. Причём составляют её представители всех трёх доменов живых организмов: бактерий, архей и эукариот. Вирусные частицы ранее тоже были обнаружены в «подземной биосфере», однако их разнообразие изучено слабо.

- Подобные исследования позволяют по крупицам понять, кто населяет недра земли и как функционируют подземные экосистемы. Так, вирусы предположительно играют важную роль в регулировании подземной микробиоты и эволюции микроорганизмов, - объясняют в пресс-службе университета.

В дальнейшем группа ученых планирует исследовать распространение вирусов в других подземных водоносных горизонтах Западно-Сибирского региона, а также установить, какие виды бактерий они могут инфицировать. Эти исследования позволят установить экологическую роль вирусов в подземных экосистемах, их влияние на протекающие в них биогеохимические процессы и эволюцию подземной биосферы, изолированной от поверхности Земли на протяжении десятков-сотен миллионов лет.