В ледовых городках Томска продлят новогоднюю иллюминацию

В ледовых городках, которые пользуются большой популярностью у томичей, иллюминация продолжит свою работу. А вот на дорогах светящиеся композиции уберут по срокам контракта с "Горсетями" - после 21 января.

- В связи с большой популярностью ледовых городков (ежедневно их посещают сотни детей и взрослых, а в выходные дни число посетителей еще возрастает) мы решили продлить людям праздник и сохранить иллюминацию в ледовых городках, - подчеркнул мэр Иван Кляйн.

Напомним, новые световые перетяги и модули в этом году были размещены на пр. Ленина (от Лагерного Сада до ул. Профсоюзной); ул. Красноармейской (от пл. Южной до ул. Яковлева); ул. Яковлева (от ул. Красноармейской до ул. Пушкина); ул. Дальне-Ключевская (от ул. Пушкина до пр. Ленина); ул. Нахимова (от поста ГИБДД на коммунальном мосту до Транспортной площади); пр. Кирова (от вокзала Томск -1 до пр. Ленина); пр. Фрунзе (от пр. Ленина, до ул.Елизаровых);ул. Иркутский тракт (до ул. Беринга); пр. Мира (от ул. Дальне-Ключевской до ул. Смирнова). Полюбившаяся томичами иллюминация «Звездное небо» украсила каток в пер. Томский.

Этой зимой томские магистрали украсили цветы, ветви оливы, хороводы матрешек, оркестр снеговиков, сказочные поезда, гжель и герб города. Впервые зажглась иллюминация с гербом Томска и элементами гжели. В парках и скверах города установлено 13 светодиодных фонтанов.