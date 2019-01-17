Как моментально похудеть после праздников

Вопрос, которым задается, пожалуй, каждая вторая женщина: как взять себя в руки после таких длительных праздников? Во вкус-то за новогодние торжества вошли, надо бы вернуться к нормальному режиму, но просто ли это? Давайте разбираться!

Очень реальной причиной набора веса в зимний постпраздничный период может быть снижение физической активности, нехватка солнечного света, более наваристая еда и много еще чего. Но прежде всего - это психологический фактор.

Стресс, а также конфликты с мужем, начальником, нехватка денег, времени, некоторые психологические травмы и множество других ситуаций. Пища в один прекрасный момент становится единственным и уникальным успокоительным. Появляется извращенная задача пищи, когда из источника сил еда становится единственным радостьдарителем. Возникает психогенное переедание, а выражается оно в чрезмерном потреблении пищи, в повышенном желании быстро усваивающихся углеводов (торты, мороженое, шоколад, конфеты), изменением режима приема еды (возникновение ночных дожоров).

А потом всё наоборот. Когда уже сам избыточный вес становится причиной непонятной тревоги, изменения настроения, причиной формирования комплексов неполноценности. Круг замыкается.

Итак, что же срочно предпринять? Пять простых действий:

1. Убираем весы. На самом деле умудриться наесть килограммы жира за неделю — это из области страшилок некомпетентных диетологов. Всё, что вам прилетело, — это по большей части избыток жидкости и непонятности с кишечным содержимым. А это знание намного упрощает и обрисовывает круг задач. Срочно пересматриваем свои отношения с алкоголем и нормализуем деятельность всех выделительных систем, чистим кишечник.

2. Ни в коем случае себя не ругаем. Есть и научное объяснение этому совету. Наказывая и бурча на себя в раскаянии за усиленный стол, запускается исключительно обратная реакция, так как выделяются гормоны стресса кортикостероиды, которые трактуются организмом как сигнал о наступлении тяжелых времен, а значит, и не разгрузка вам светит, а, наоборот, усиленное накопление и удержание веса.

3. Убираем алкоголь. Праздники закончились, а значит, и «отмечать» нечего. Вместо бутылки покупаем свежие овощи и фрукты. Убираем всё жирное и сладкое.

4. Нормализуем состояние сон-бодрствование. Ложимся спать не позднее 11 часов вечера, встаем часов в 7 и обязательно делаем зарядку, а лучше – пробежку на свежем воздухе.

5. Выходим на улицу и гуляем. Конечно же, длительность соблюсти тоже придется для большей эффективности. Самый отличный результат для формы и настроения вы получите от увлекательной прогулки по зимнему парку или лыж-санок-коньков.