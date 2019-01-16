Библиотека-антикафе "Зеленая Лампа" прекращает свою работу в Томске

Закрытие и последняя программа намечены в антикафе на 19 января. Сейчас "Зеленая лампа" распродает книги, вещи и мебель. Однако организаторы не собираются отказываться от проведения различных мероприятий.

- Мы уходим из пространства во время. "Лампа" уже давно трансформировалась из места в сообщество. Поэтому закрытие - это исчезновение заведения в центре города, со всеми мешками, стульями и книгами. Но люди, которые создавали атмосферу, всегда могут сделать "Лампу" на пару часов из любого помещения. Собственно, этим мы и планируем заняться в дальнейшем, - говорится в официальной группе библиотеки.

По словам организаторов, в последнее время антикафе стало "скорее балластом, нежели местом возможностей". Оно было долгожителем среди других подобных заведений города, однако в последнее время организаторы проекта стали остро ощущать, что библиотека как пространство, перестала быть актуальной для посетителей.