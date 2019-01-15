2019-01-15T05:41:14+03:00
Происшествия

На трассе "Томск-Мельниково" в аварии погибла женщина

Расследование ДТП взято на особый контроль
Елена Чечнева
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ДТП произошло 14 января в 8.50 на 51 километре автодороги Томск – Каргала – КолпашевоДТП произошло 14 января в 8.50 на 51 километре автодороги Томск – Каргала – КолпашевоФото: Пресс-служба МВД России по Томской области
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Как сообщает пресс-служба МВД России по Томской области, 14 января в 8.50 на 51 километре автодороги Томск – Каргала – Колпашево столкнулись 2 иномарки. По предварительной информации, женщина-водитель автомобиля Мазда Демио, 1993 года рождения, не справилась с управлением и выехала на встречную полосу, где врезалась в автомобиль Мазда 3.

- В результате происшествия женщина-водитель Мазда Демио погибла. Мужчина-водитель другой иномарки, 1965 года рождения, и два пассажира (мужчина и женщина) госпитализированы, - уточнили в пресс-службе ведомства.

Региональный СК возбудил уголовное дело по статье "Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств, повлекшее по неосторожности смерть человека".

- Учитывая, что одним из пострадавших является сотрудник органов прокуратуры, расследованием уголовного дела занимаются следственные органы СК России, - отметили в пресс-службе СК РФ по Томской области.

В настоящее время следователями СО по Томскому району СУ СК России по Томской области проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего. Произведен осмотр места происшествия, назначены судебные медицинские и автотехническая экспертизы, допрашиваются свидетели, выполняются иные следственные действия. Расследование уголовного дела продолжается.

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