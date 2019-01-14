В Крещение из-за крестного хода перекроют часть улиц рядом с томским Белым озером

Как сообщает пресс-служба городской администрации, подготовка к крещенским купаниям продвигается строго по плану. Уже расчищена площадка, где появятся две купели с деревянными сходнями. Кроме того, планируется установить две палатки для переодевания. Полы в палатках и возле купелей будут выстланы сеном, а рядом выставят ограждение от ветра из елей. После купания можно будет выпить горячий чай с пирогами и согреться в установленном поблизости автобусе.

19 января ровно в полдень начнется крестный ход от Воскресенской церкви до Белого озера. Далее в 12.30 пройдет обряд освящения воды, и начнутся купания. Купель будет работать до 20.00.

- Безопасность на месте купаний будет обеспечена сотрудниками отдела ГИМС МЧС России по Томской области, также будет организовано дежурство бригады скорой медицинской помощи, - уточнили в пресс-службе мэрии.

Из-за Крестного хода с 11.00 до 13.00 будет прекращено движение транспортных средств по ул.Пушкина на участке от пер. Макушина до ул. Октябрьской; по ул. Октябрьской – от ул.Бакунина до ул.Пушкина; по ул. Октябрьский взвоз – от ул.Большой Подгорной до ул.Октябрьской.

С 10.00 до 21.00 движение транспорта будет прекращено на участках автомобильных дорог, прилегающих к месту купания.