2019-01-11T05:40:15+03:00
Происшествия

Дело экс-главы томского МЧС передали в суд

Михаил Бегун не признает себя виновным
Елена Чечнева
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Михаил Бегун не признает себя виновным. Фото: Эхо Москвы.Михаил Бегун не признает себя виновным. Фото: Эхо Москвы.Фото: из открытых источников
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СК завершил расследование уголовного дела по статье "Получение должностным лицом лично взятки в виде денег в крупном размере за незаконные действия".

По версии следствия, обвиняемый получил от директора одной из коммерческих организаций взятку 300 000 рублей. Взамен он обещал дать фирме лицензию на право заниматься монтажем, техническим обслуживанием и ремонтом средств обеспечения пожарной безопасности зданий и сооружений. При этом организация не соответствовала требованиям для такой лицензии, не имела документов и соответствующего оборудования, необходимых для такой работы.

Обвиняемый содержится под стражей. В ходе следствия виновным себя он не признал.

- В настоящее время расследование уголовного дела завершено, и материалы дела вместе с утвержденным прокурором обвинительным заключением направлены в Ленинский районный суд Томска для рассмотрения по существу, - уточнили в пресс-службе СК РФ по Томской области.

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